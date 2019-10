«Salir a escena me da energía y salud» Mariana Galiana es una de las protagonistas de 'El mago', que llega mañana a Gijón. :: E. C. La veterana actriz María Galiana llega mañana al Jovellanos con 'El mago', un texto escrito y dirigido por Juan Mayorga que se revela una comedia abstracta repleta de enredos y humor M. F. ANTUÑA Viernes, 11 octubre 2019, 05:21

María Galiana ha cumplido los 84 pero sigue grabando, sigue girando y sigue pensando que el trabajo le da vida, energía y alegría. La veterana actriz, la Herminia de 'Cuéntame', la abuela de todos, llega mañana a Gijón con 'El mago', una obra escrita y dirigida por Juan Mayorga en la que la acompañan Ivana Heredia, José Luis García-Pérez, Tomás Pozzi, Clara Sanchis y Julia Piera.

-¿Cuál es el truco para pasarse la vida trabajando y ser feliz?

-Tener buen humor, cuidarse, hacer una vida muy ordenada y hacer frente a los contratiempos físicos o psiquicos de manera no dramática. Picasso decía que uno es joven hasta que se muere.

-Y usted sigue siendo joven.

-Sí, pero eso significa que me contemplo poco, que lo que haya que hacer se hace.

-¿Estar activa es una buena forma de estar mejor?

-El trabajo es una cosa buena. A mí me ha gustado siempre, primero como profesora y después como actriz. Tener cosas que hacer todos los días me parece divertido, porque además estoy haciendo algo que me gusta mucho, tanto en televisión como en teatro, y ojalá en cine también.

-¿Cuál es la magia del teatro?

-La creación de un personaje cada día, en cada función se notan matices diferentes, hay un enfoque del personaje de una manera siempre distinta, cada función es nueva, hay una renovación. Salir al escenario supone una gratificacion muy grande, aparte de la carga de adrenalina que produce un especial espabilamiento, es que yo disfruto mucho, es algo alegre, yo creo que me da energía y salud.

-¿Los aplausos que le dan?

-No es algo que a mí me interese; me preocupa más la atención, cuando actuamos notamos que estamos llegando al público y cuando está cohibido porque tiene una cierta desconfianza, eso siempre produce una frialdad que a mí me disgusta. Los aplausos son muy bonitos, pero no es tan importante como llegar al público.

-¿Cuál es la magia de la tele?

-La extraodinariamente curiosa capacidad de poder concentrarse inmediatamente en un momento determinado. Ser capaz de vivir esa pequeña escena, esa pequeña situación y que sea creíble es muy importante, si no se logra resulta falsa. En la tele hay que tener mucho cuidado, si no se hace bien queda falsísimo.

-¿Y sabe cuál es su magia?

-No. No puedo saber en qué radica. Si cuando era pequeña me llegan a decir que mi voz iba a ser voz reconocible

no me lo creo, pensaba que tenía voz de tinaja.

-Pero sí se siente una persona querídisima...

-Totalmente. Y no me molesta nada, al contrario.

-¿Cómo se lleva usted con Herminia después de tantos años juntas?

-Tengo una relación maravillosa. Herminia me ha dado todo: la popularidad, el ser querida por la gente. Desde el año 2000 he estado trabajando sin parar.

-¿Y cómo lleva la abuela que actores vayan dejando la serie?

-Algunas veces produce un poquito de disgusto, hay personajes que hay sido muy queridos y ya no están, han fallecido como Tony Leblanc, Pepe Sancho o Terele Pávez, o porque han dejado la serie porque les ha convenido. Se va sobrellevando, uno sabe que nada es eterno. Pero es que además yo tengo mi familia verdadera fuera, mis cinco hijos, mis nietos.

-Volvamos a 'El Mago'.

-Es una función muy abstracta, tiene unas dosis de humor extraordinarias. Es una comedia de enredo y con un final con un tinte dramático. Estamos muy contentos, hemos tenido buenas críticas, se ha entendido muy bien.

-38 años como profesora y lleva 20 dedicada en exclusiva a actuar. ¿Qué tienen en común uno y otro?

-El profesor y el actor tienen en común la capacidad de comunicar y de entretener en el buen sentido de la palabra, de captar la atención e interesar, esas dotes deben tenerlas ambos.

-¿Igual no era mala idea llevar el teatro a las aulas?

-Sí. Los alumnos de hace unos años a esta parte ya no hacen exámenes orales, todo es tipo test, como el carné de conducir, y no hay la posibilidad de desarrollar tanto oral como escrito un tema en profundidad. Es muy importante la comunicación directa con los alumnos.

-¿Usted les quitaría el móvil?

-Totalmente, por completo.

-¿Y en el teatro también?

-Por supuesto, me parece necesario pero hacemos un uso abusivo. No puede uno crearse dependencias y ahora es una droga como otra cualquiera, crea un aislamiento, llegará un momento en que no hablemos, ya rara vez lo hacemos por teléfono, para decir algo se envía un WhatsApp.