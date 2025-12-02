San Salvador de Cornellana acogerá visitas guiadas y teatro en el puente de diciembre

I. G. Martes, 2 de diciembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Visitas guiadas y representaciones teatrales en el histórico monasterio de San Salvador de Cornellana. Es la propuesta cultural y de ocio del Ayuntamiento de Salas para este puente de diciembre.

Los días 6 y 7 se celebrarán jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas. El monasterio abrirá el sábado de 15.30 a 18 horas y el domingo, de 11 a 14 horas. Las visitas guiadas están previstas para las 17 horas el sábado y para las 11 horas el domingo. Para asistir es necesario inscribirse (teléfono 985 830 988).

Además, el día 6 a las 16 horas y el día 7 a las 12.30 horas se representará la obra de teatro 'Pícaros en Cornellana'.