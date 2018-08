Un santuario del soul y el funk El cantante burundés JP Bimeni, con su banda The Black Belts. Avilés acoge la cuarta edición del festival gratuito La Grapa con la presencia estelar de la legendaria Martha High, el burundés JP Bimeni y el cuarteto Aretha Soul Divas JOSÉ CEZÓN Viernes, 10 agosto 2018, 10:34

La Grapa Black Music Festival se ha convertido en uno de los festivales más selectos del panorama musical asturiano y una cita obligada para todos los amantes de la música soul, funk o rythm & blues. Es, además, un evento gratuito, a pesar de ofrecer un cartel con ocho bandas internacionales y nacionales. La cuarta edición –organizada por Grapa2 y con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés– vuelve esta noche y mañana al Parque del Muelle de la ciudad. Habrá un escenario principal y el quiosco acogerá las sesiones de seis dj´s y un concierto diurno.

La música comenzará hoy, a las 21 horas, con la sesión del dj David Román, que dará paso al concierto de Watch Out, una banda de ocho músicos formada en el madrileño barrio de La latina hace un cuarto de siglo, y que promete un cóctel bailable de funk, soul y jazz. El dj Chofo amenizará la transición al 'show' del cantante burundés de soul JP Bimeni, junto a su banda The Black Belts. El artista fue fichado por el sello Tucxone Records tras actuar el año pasado en La Grapa con el grupo británico Speedometer.

Otra sesión de dj Corao dará paso al último concierto de la noche, protagonizado por Aretha Soul Divas, un cuarteto de soul y R&B formado por cuatro voces de ébano: Juno Kotto King (Juno & Darrell), Mayka Edjole (The Sweet Vandals), Astrid Jones (The Blue Flaps) y la carismática Shirley Davis, quien ya dejó su impronta en la pasada edición y que actuará también el domingo en la plaza Mayor de Gijón (21 horas). El cuarteto rendirá un homenaje al legado de Aretha Franklin y estará acompañado por la banda habitual de Shirley Davis, The Silverbacks.

Mañana se incluye como novedad un concierto diurno (13 horas) de Juno & Darrell, que forman la antes citada cantante de origen guineano Juno Kotto King y el músico egipcio Darrell Brown, con su mezcla de sonidos africanos, electrónica, soul o jazz. Y a las 19.30 horas actuarán Zulú Men, quinteto madrileño de rythm&blues y apasionado del sonido de Nueva Orleans. El dj local Miguel Arias calentará el concierto de los gaditanos The Agapornis, una big-band de deep-funk y soul arropando a la poderosa vocalista Desire Tey.

32 años con James Brown

Otro dj local, Mosk, amenizará la transición hacia The Slingshots, un combo catalán de funk y soul con actitud rockera. Después pinchará Miguel Ángel Sutil, director de la prestigiosa revista 'Enlace Funk', que se edita en papel desde 1996. La traca final llegará con Martha High & the Soul Cookers, leyenda viva del soul que cantó durante 32 años con James Brown. En su hoja de servicios figuran también Maceo Parker, Little Richard, The Temptations, Aretha Franklin, B.B. King, Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson y The Police. Sobran más comentarios.

Festival Ewan en Salinas

Otro festival gratuito del fin de semana será el Songs for an Ewan Day, que repite en el marco natural de El Agüil, donde pretender consolidarse. Hoy, a partir de las 21.30 horas, irán desfilando Dani Llamas, Alberto & García, Zahara y Marlon.

Mañana habrá un concierto diurno (13 horas) de Billy Blood Band. Y, a partir de las 21 horas, actuarán Marem Ladson, Carmen Boza, Dani Fernández, Smile y L. A. Habrá también una zona de 'food trucks' con oferta gastronómica variada. El festival está organizado por Ewan y el Ayuntamiento de Castrillón.