Un fin de semana rockero en Avilés La cantante estadounidense Nikki Hill. :: E. C. Levi Parham & Them Tulsa Boys inauguran hoy el Rock In Town, donde actuarán Burning, Igor Paskual, Sex Museum, Ilegales, Deltonos, Nikki Hill, Tarque, Ana Popovic y Kim Lenz JOSÉ CEZÓN Viernes, 22 marzo 2019, 02:51

Tres días, diecinueve conciertos y siete escenarios diferentes de Avilés componen la primera edición del Festival Rock in Town, que arranca esta noche en la Factoría Cultural (21 horas) con la banda estadounidense Levi Parham & Them Tulsa Boys presentando su nuevo disco 'It's All Good'. Género americana en estado puro con elementos de soul. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Avilés, con la producción de Two Monkeys y Ace Tours.

Y a las 23 horas, en el Parque de Las Meanas, actuarán hoy gratis el cantante y guitarrista Igor Paskual y los históricos Burning, comandados por Johnny Cifuentes. La primera jornada se cerrará con tres conciertos simultáneos (1.30 horas) en tres locales de la ciudad: Pájaro (Santa Cecilia), Mad Rovers (Pub Plazas) y Green Desert Water (Calendoscopio).

Mañana (13 horas) habrá una sesión vermú en la Antigua Pescadería con las actuaciones gratuitas de la banda gallega de rock and roll The Soul Jackets, el grupo gijonés de pop-rock The Nap y los madrileños Sex Museum, una de las formaciones más admiradas en Asturias y que abordan diferentes vertientes del rock con plena solvencia. Habrá también una exposición de coches clásicos.

Por la tarde, en el Parque de Las Meanas (19 horas. 35 y 42 euros) llegará el plato fuerte del festival, con las actuaciones de los asturianos Winchester con su hard rock y blues-rock; los cántabros Deltonos, liderados por Hendrik Röver; la guitarrista serbia de blues Ana Popovic; el chileno (Carlos) Tarque, cantante de M-Clan; el rock contrastado y el directo poderoso de Ilegales y la cantante estadounidense de rock y soul Nikki Hill.

El domingo habrá otra sesión vermú gratuita en la Antigua Pescadería con las actuaciones de la banda mierense de swing y rock and Roll Trashtornados; la cantautora madrileña Nat Simons, quien cultiva música folk-rock americana, y la cantante de rockabilly de Los Angeles Kim Lenz. Habrá también una concentración de motos Harley Davidson y un desfile de moda 'pin-up' de estética rockera de los años cincuenta. La banda asturiana Baja California protagonizará el concierto de clausura del festival (Route 66, 19 horas).

Exposición sobre Bowie

Y el Palacio de Valdecarzana acoge hasta el domingo una exposición dedicada al músico británico David Bowie, cedida por el artista Carlos Luxor, y que consta de 1.880 piezas alusivas a la vida y obra de uno de los más grandes compositores de la historia. La muestra incluye discos, carteles, fotografías, trajes y obras de distintos artistas plásticos. Se podrá visitar en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.