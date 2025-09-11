El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Spinning, zumba y tonificación, gratis, este sábado, en Gijón

Los Jardines del Náutico albergarán la celebración del Fitness Day

E. C.

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:33

Los Jardines del Náutico, en Gijón, se convertirán este sábado en una pista deportiva al aire libre. Spinning, zumba, baile y ejercicios de cuerpo y mente se darán cita de la mano del Fitness Day, organizado por Vivagym, con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal (PDM).

La cita, que se desarrollará este sábado día 13, totalmente gratuita y en horario de mañana y tarde, fue presentada este jueves en el Ayuntamiento de la ciudad. En la sesión de la mañana se impartirán dos clases de spinning con más de 100 bicicletas y con varios monitores referencia del sector. En horario de tarde. habrá tres clases de diferentes disciplinas: V-Burn (tonificación), Zumba (baile) y V-Mind (cuerpo y mente).

Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, resaltó que este tipo de eventos «encajan 100% con nuestra filosofía, ya que apoyamos y colaboramos con cualquier organizador y actividad deportiva abierta al público que venga a la ciudad».

Por su parte, Marcos Granda Cañíbano, del Área manager de los gimnasios Altafit San Agustín y Natahoyo, resaltó que «no es necesario reservar clase, puesto que tenemos un aforo muy grande». Granda también ha aprovechado para invitar y «animar a todo el mundo a participar» de esta jornada de fitness gratuita y abierta a todos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Spinning, zumba y tonificación, gratis, este sábado, en Gijón

Spinning, zumba y tonificación, gratis, este sábado, en Gijón