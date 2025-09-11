Spinning, zumba y tonificación, gratis, este sábado, en Gijón

E. C. Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Los Jardines del Náutico, en Gijón, se convertirán este sábado en una pista deportiva al aire libre. Spinning, zumba, baile y ejercicios de cuerpo y mente se darán cita de la mano del Fitness Day, organizado por Vivagym, con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal (PDM).

La cita, que se desarrollará este sábado día 13, totalmente gratuita y en horario de mañana y tarde, fue presentada este jueves en el Ayuntamiento de la ciudad. En la sesión de la mañana se impartirán dos clases de spinning con más de 100 bicicletas y con varios monitores referencia del sector. En horario de tarde. habrá tres clases de diferentes disciplinas: V-Burn (tonificación), Zumba (baile) y V-Mind (cuerpo y mente).

Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, resaltó que este tipo de eventos «encajan 100% con nuestra filosofía, ya que apoyamos y colaboramos con cualquier organizador y actividad deportiva abierta al público que venga a la ciudad».

Por su parte, Marcos Granda Cañíbano, del Área manager de los gimnasios Altafit San Agustín y Natahoyo, resaltó que «no es necesario reservar clase, puesto que tenemos un aforo muy grande». Granda también ha aprovechado para invitar y «animar a todo el mundo a participar» de esta jornada de fitness gratuita y abierta a todos.

