Carlos Núñez, Hevia y Estrella Morente, en la programación del Teatro Jovellanos de Gijón para 2026 Obras de Valle-Inclán, Quevedo, Tennessee Williams y Pirandello, entre los montajes que acogerá el coliseo en el primer semestre del año

Carlos Amado Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 06:33

La programación del Teatro Jovellanos de Gijón para el primer semestre del próximo año incluye más de cuarenta espectáculos, entre los que destacan los conciertos de los gaiteros Carlos Núñez y Hevia, así como de la cantaora Estrella Morente. Además de citas clásicas como la Semana de Montaña (del 12 al 16 de enero) o la Feria Internacional de Artes Escénicas para la Infancia (22 al 27 de febrero), las tablas del coliseo gijonés acogerán montajes de teatro, espectáculos de danza y música clásica, jazz y conciertos de la OSPA, entre otros.

El año comenzará con el tradicional concierto de Año Nuevo, en una doble versión el día 1 y el 2, a cargo de la Orquesta Sinfónica Mercadante, dirigida por el asturiano Mariano Rivas. El 2 de enero la compañía de Circo Contemporáneo UpArte ofrecerá el espectáculo DESproVISTO, apto para público a partir de 7 años. El 4 de enero arrancará la Semana Mágica, con la programación aún sin cerrar, mientras que el 10 tomará las tablas el montaje de Los Cuernos de don Friolera, de Valle-Inclán.

Carlos Núñez celebrará el 30 aniversio de 'A Irmandade das Estrelas', el disco con el que revolucionó la música celta, en el Jovellanos el 17 de enero. El sábado 23 será le turno del montaje 'Gasolina con capullos' de Higiénico Papel y el 'Polvo serán mas polvo enamorado' de Quevedo, a cargo de Morfeo Teatro cerrará el mes el sábado 31.

Mina Longo actuará el 6 de febrero, con un homenaje a Rocío Dúrcal, mientras que el 7 los amantes del teatro podrán disfrutar de 'Un tranvía llamado deseo' de Tennesse Williams. El 18 será el turno del espectáculo musical The Best of Soul.

La OSPA abrirá la programación de marzo el jueves 5, con un programa de Brahms, Britten y Schumann, al que seguirá el tributo a las grandes figuras del flamenco a cargo de Estrella Morente y Rafael Riqueni al día siguiente. 'La mujer rota' de Simone de Beauvoir, protagonizada por Anabel Alonso, se representará el 14 y el 15, mientras que el 15 la cantante Nathalie Lermitte ofrecerá un homenaje a Édith Piaf.

El 18 de abril será el turno de 'Seis personajes en busca de autor' de Luigi Priandello, y el 9 de mayo llegará el montaje clásico 'Tebanas' de Ay Teatro, que recoge varias tragedias griegas. José Ángel Hevia celebrará el 15 de mayo el 25 aniversario del Platinum Europe Award que logró con 'Tierra de nadie' y al día siguiente el Jovellanos ofrecerá 'La Barraca' de Blasco Ibáñez, dirigida por Magüi Mira.