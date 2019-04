«El teatro no tiene top manta»

Es un veterano con mucho oficio y curtido sobre las tablas y la pantalla. Jordi Rebellón (Barcelona, 1957), el eterno médico de 'Hospital de Central', llega mañana y pasado al Jovellanos acompañando a Concha Velasco en 'El funeral' y asumiendo sin cortapisas que ella es la reina, la gran dama a la que rinde tributo el montaje. Se trata de un divertimento escrito y dirigido por el hijo de la actriz, Manuel M. Velasco. Les acompañan Irene Soler, Irene Gamell y Emmanuel Medina.

-¿Ha oído hablar de cultura en la campaña o en los debates electorales?

-Pues no. No he oído hablar a nadie.

-¿Y qué hacemos?

-Que dimitan todos ya. ¿Sabe qué pasa? Yo creo que la profesión de político últimamnte está equivocada. Les pagamos para que nos protegan, nos cuiden y se dedican a discutir entre ellos, a desacreditarse, y luego los que pagamos los platos somos nosotros con más impuestos, con desahucios...

-Y si usted fuera político, ¿cuál sería su prioridad?

-No podría ser político, me matarían el primer día, empezaría a cargarme las construcciones ilegales, a echar a la gente que roba... Pero es una buena profesión, porque estar aforado está muy bien. Yo creo que la cultura es lo que marca la idiosincrasia de un país, es de los temas más importantes, pero no interesa. Se necesitan más apoyos para el cine, el teatro y la televisión.

-¿La cultura está de funeral o es obligado que esté siempre de fiesta?

-La cultura es una manera de despejarnos y de pasar un rato olvidándonos de todo este caos político que estamos sufriendo. La gente que viene al teatro pasa una hora y media desconectando de los problemas del país, es puro entretenimiento y es necesario.

-El réquiem por el teatro es eterno. ¿Un muerto muy vivo?

-El teatro ha existido siempre y siempre existirá. Como dice un amigo mío no tiene 'top manta', o lo vas a ver o no lo ves, no te lo puedes bajar de internet... Es el actor en contacto con el público, es una simbiosis, es la magia del contacto directo y rápido, también para los actores, que respiramos si está gustando o no, que tenemos la respuesta inmediata en el aplauso.

-¿Qué tiene de mágico este 'Funeral'?

-'El funeral' es una obra de Concha Velasco y para Concha Velasco, un homenaje a la reina del teatro de este país, es un divertimento, no tiene otra pretensión que la gente se ría, disfrute, viendo a esta bestia, para apoyarla, para estar a su lado.

-¿Qué le ha enseñado Concha?

-Que, a pesar de los años y que lleva toda la vida trabajando, sigue siendo una gran profesional, se deja la piel en el escenario. Eso es una escuela: saber que hay que estar al pie del cañón, que cada día es una función nueva.

-¿Está infravalorada la comedia?

-La gente tiene que saber a lo que viene, si espera ver un Shakespeare que no venga; es un homenaje, un divertimento, no tiene otra pretensión: que el público se levante a homenajear a esta gran artista.

-¿Cómo se lleva usted con los fantasmas? ¿Se le aparecen como en la función?

-Intento que no, intento mirar adelante, saber lo que estoy haciendo, progresar, aprender, y lo hecho, hecho está. Tengo la conciencia tranquila.

-¿Pero ha fantaseado con resucitar en su funeral?

-Me encantaría poder hacerlo, morirme, resucitar y ajustar cuentas.

-¿Qué cuentas?

-Soy un gran defensor de la paz, no puedo con la violencia, con el terrorismo, con la gente mala... Hay una lacra en esta sociedad, no sé por qué somos así, o sí lo sé, porque lo que importa es el dinero. Me cargaría las guerras, las violaciones, la violencia de género. Escribí una novela que se llamaba 'Yo quise ser Supermán' y hablaba de eso.

-¿Y si fuera Supermán qué haría con Cataluña?

-Yo les dejaría hacer lo que les diera la gana. Seamos independentistas o no, no olvidemos que hay un movimiento ciudadano muy potente al que no hacen caso. Yo intentaría pactar, hablar, solucionar cosas, y no enviaría a la policía a que diera porrazos. Hablando, la gente se entiende.

-¿La tele no está de funeral si no todo lo contrario?

-La ficción española goza de muy buea salud, se están haciendo muy buenas series en España. Hablamos de que las series americanas son muy buenas, pero no olvidemos que en América o Inglaterra se hacen cosas muy malas, pero aquí nos llega solo lo bueno. En España tenemos grandes profesionales: buenos actores, directores, guionistas, somos muy buenos.

-¿La pantalla grande sí se muere?

-El cine es el que goza de peor salud, pero tenemos que seguir luchando.