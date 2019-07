«Hay que tener mucho cuidado, se criminalizan incluso letras de broma» La banda de rock Marea. / E. C. Alén Ayerdi | Batería de Marea La contundente banda de rock Marea llega a la Laboral para presentar su último trabajo, 'El azogue', que pone fin a seis años de silencio discográfico PABLO SUÁREZ Viernes, 26 julio 2019, 04:02

Más de veinte años lleva Marea ofreciendo sus descargas de rock allí donde les llaman. Mañana llegan al Patio de la Laboral para mostrar la contundencia de su último disco 'El azogue'. Su batería, Alén Ayerdi, da cuenta del momento de este grupo convertido ya en mito.

-¿Había dudas sobre cuál podía ser la respuesta del público seis años después?

-Sí. En este momento da la impresión de que el rock no cuenta para nada, que hay otras modas... La realidad es que al final nosotros llevamos más de 20 años en la música y hemos visto pasar muchas cosas que parecía que eran la hostia y luego se han ido a la mierda. Al final de todo, el rock sigue. Es como un encefalograma plano, siempre está ahí. Eso te permite hacer una carrera muy dilatada, honesta y con canciones que vengan para quedarse.

-Sin embargo, sí ha habido cambios en el rock desde que ustedes empezaron hasta ahora.

-Bueno, es que en Marea hemos mirado siempre más para atrás que para adelante. Nuestras referencias son clásicas: Rosendo, Barricada, Extremoduro o Los Suaves.

-A propósito de esa generación que menciona. ¿No percibe que tenían más libertad compositiva que la que se tiene ahora?

-Sí, está claro. Antes había mucha mas libertad para hacer letras y expresar opiniones. Ahora se criminalizan letras que pueden ser hasta de broma. La verdad es que hay que tener mucho cuidado.

-Algunos dicen que el rock clásico es machista.

-Eso es una auténtica salvajada. Me parece que hay canciones que en su época tenían otros tintes porque era otra cultura. De ahí a tener que cambiar una canción de Mecano en la televisión porque 'mariconez' es algo homófobo... pues mira, lo siento mucho, pero no. Es una expresión de otra época y no creo que haya que cambiarla. Es como si hay que poner un vestido a la 'Maja Desnuda' porque pueda ser un cuadro sexista. Se están sacando las cosas de quicio. Considero súper lícita la lucha de la mujer, pero hay cosas que rayan el ridículo.

-¿Considera que los nuevos géneros musicales (trap, el reguetón moderno...) son peores que los anteriores o tienen menos trasfondo?

-No lo sé. No tengo muchos argumentos para juzgar ese tipo de música. Yo distingo entre la música que me gusta y la que no, y ciertamente el trap no me ha llamado la atención. He intentado hacer el esfuerzo, pero no lo entiendo. No obstante, creo que si tiene tantos seguidores será por algo.

-¿Y el rap?

-Eso sí que considero que es de justicia que se haya ganado sus seguidores, aunque a mí no me guste. El rap tiene mensaje, que es lo que demanda la gente joven. Lo mismo sucedió con el punk de los 80, que tenía mensaje. La calle ahora mismo ha ganado a todo, y el rap se ha hecho con ese espacio.

-¿Ha perdido el rock el mensaje?

-Claro que tiene un mensaje, pero se ha vuelto más poético. Está mas basado en la poesía que en algo directo. Tiene un enfoque más personal, no tanto de crítica social.

-Suelen decir que son el último grupo de una estirpe.

-Es que desde que salió Extremoduro, solo Marea ha logrado llegar al estatus de gran banda de rock. De momento, nadie se ha atrevido a coger el testigo.

-¿A qué lo achaca?

-No lo sé. Puede ser que los grupos ya no salen de los barrios. Ahora son más pijos y eso les ha quitado autenticidad. Hay muchos grupos que dicen que son de rock y luego cuando los ves te da la risa. La estética y la pose muy guapa, pero falta lo mas importante: el alma. Si no hay autenticidad no hay rock. Lo siento mucho.