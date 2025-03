«Hay tipos de humor con los que no estoy a gusto. No los podría defender»

ana ranera Viernes, 8 de noviembre 2019 | Actualizado 09/11/2019 11:00h. Comenta Compartir

David Amor (Pontevedra, 1980) es actor, cómico y presentador de televisión. Se dio a conocer hace nueve años por su participación en 'El club del chiste' y, desde entonces, ha ido copando minutos en televisión en series como 'Gym Tony' y en programas como 'Tu cara me suena'. Este sábado, a las 20.30 horas, en el palacio Ruaquince de Oviedo, en la Sala Magna de San Miguel, donde ofrecerá un monólogo.

–¿Cómo vive los momentos previos a subirse al escenario?

–Necesito un rato solo de concentración para pensar en lo que voy a salir a hacer y hacerlo con tranquilidad.

–¿Hay públicos más fáciles que otros?

–Cuando es tu trabajo, no te planteas nada, simplemente sabes que debes hacerlos reír, que es por lo que han ido a verte.

–¿Tiene cabida la improvisación en tus shows?

–Improviso poco, aunque, a veces sí voy variando el material, pero lo que importa es el trabajo previo que viene de casa.

–¿Escribe sus monólogos?

–Siempre. Los monologuistas que tengo como referentes escriben sus propios monólogos, así que yo hago lo mismo. Cuando algo te hace gracia a ti, es más fácil que se la haga a los demás.

–¿Quiénes son sus referentes?

–La gran mayoría de los que son buenos me gustan. Siempre he visto de todo, hasta lo más alejado que se te pueda ocurrir, desde lo más elaborado a lo más fácil. Si está bien hecho, el humor gusta.

–¿Por qué decidió dedicarse al humor?

–Surgió todo por curiosidad. En Galicia me presenté con veinte años a un cásting, fui conociendo gente en esos círculos y, a partir de ahí, se desencadenó todo. Yo de aquella estaba estudiando INEF, era mi idea inicial, pero todo cambió. Aunque nunca se sabe lo que hubiera pasado si hubiera terminado la carrera, igual tampoco me hubiera dedicado a eso.

–¿En los días malos su trabajo es una tortura o una válvula de escape?

–Pues he sentido ambas cosas, cuesta mucho más concentrarse cuando tienes la cabeza en otra cosa, pero me sirve también de terapia.

–¿Qué humor gusta más?

–Hay todo tipo de público. Yo creo que la gente solo quiere reírse y, una vez que se ríe, ese humor ya le gusta. Yo hago humor blanco, pero no creo que ese sea el que más guste.

–¿Entonces por qué lo eligió?

–Mi carrera me fue llevando por ahí y creo que el humor blanco era el más creíble en mí. A mí me gustan otros tipos de humor también, pero yo no me sentiría a gusto en ellos, yo no los podría defender.

–¿Qué proyectos tiene por delante?

–Iré girando con mis monólogos y seguiré con mi propio show en La Latina y haré todo lo que venga en esta profesión tan inestable. Seguiré peleando.

–¿Y compensa esa pelea?

–Compensa. Llevo una racha muy larga trabajando, pero porque a mí me vaya bien, no significa que las cosas vaya bien. Hay mucha gente de la que empezó conmigo que lo ha ido dejando, pero yo he ido aguantando.