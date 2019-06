«El trabajo del artista es llegar al alma de la gente y hacerla más rebelde» El cantante de Vintage Trouble, Ty Taylor, en pleno concierto. / E. C. El grupo norteamericano Vintage Trouble llega a Gijón con su nuevo disco, 'Chapter II', en el que combina su estilo reivindicativo con el pop más actual KAY LEVIN Viernes, 14 junio 2019, 13:06

En la última década, la música de Vintage Trouble se ha hecho un nombre en el panorama internacional con una mezcla de rock and roll, soul y, sobre todo, mucho rhythm and blues. Han girado de la mano de grupos como The Who, The Rolling Stones, AC/DC, Lenny Kravitz o Bon Jovi, y ahora vienen a España con el tour de presentación de su último disco, 'Chapter II', en el que se «modernizan» con un toque más pop y canciones que también se inspiran en «el alma española», según el cantante, Ty Taylor.

-Su nuevo álbum tiene un estilo distinto, ¿por qué ese cambio?

-Sentimos que tenemos muchas influencias de los músicos actuales, no solo del pasado. Hay muchos artistas nuevos que nos inspiran. Queríamos probar nuevas canciones e ideas que teníamos en la cabeza. Recuerdo que, de niño, en casa mis padres decían que la música de sus tiempos era mejor que la actual, y me dije a mí mismo que cuando creciera no sería así. Queríamos que la música moderna fuese parte de nosotros.

-¿Qué destacaría de su recorrido musical desde 2010?

-Nuestro estilo es una versión moderna del rhythm and blues. Si lo piensas detenidamente, todo, desde Michael Jackson a Rihanna, está dentro de ese género, porque la mayoría del pop está basado en él.

-¿Cuáles son sus referencias?

-Nos fijamos en músicos sin importar la etiqueta de su estilo. Artistas que van desde Beyoncé al cantante británico de origen nigeriano Jacob Banks, que es hoy mi mayor influencia.

-En sus canciones habla de la situación política actual, como en 'The battle's end', donde se niega a «quedarse con los ojos cerrados», ¿a qué se debe?

-Siendo afroamericano hay muchas cosas ante las cuales se nos ha dicho que no debemos oponernos, porque nos haría apartarnos del sistema. Por muchos años intentamos seguir ese credo para sentirnos parte de algo.

Pero ya seas afroamericano, gay, mujer o cualquier minoría oprimida, la idea de estar quieto y hacer como si no viéramos lo que está mal nos hace ser menos poderosos de lo que podríamos ser. Admito que por un largo periodo pensé que solo debía crear armonía en este ambiente, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es destruir el actual curso de las cosas para cambiarlo.

-¿Qué le parece la actual situación política en EEUU?

-Yo hablo desde un punto de vista humano, más que político. En Estados Unidos mucha gente está tratando de dividirnos, incluso en cómo se clasifica la música, separándola en géneros. Cuanto más separatismo, más odio hay. El problema de EEUU es que no nos vemos a nosotros mismos al nivel de los demás: todo el mundo quiere ser mejor que el otro y más poderoso, haciendo que seamos desagradables con los demás y no las personas que creo que podemos ser.

-¿Cuál es el rol del artista en esta realidad?

-El rol del artista es hacer canciones para luchar contra esto y apostar por la igualdad. Porque hay mucha gente que no quiere leer o escuchar las noticias, que no tiene referencias, y con la música puedes llegar al alma de las personas, empoderarlas para ser más rebeldes. Ese es el trabajo del artista. Podemos alcanzar el espíritu de la gente de muchas más formas que la política y la religión. Los artistas ven la verdad desnuda, y hacen que la gente entienda lo que está pasando para que piensen en soluciones.

-Darán cinco conciertos en España, ¿qué significa el país para ustedes?

-Desde el momento en que aterrizas en España hay un aliento de tranquilidad en la gente. Los españoles bailan, hablan y se miran a los ojos de forma distinta. Viniendo de un país en el que ahora hay miedo a comunicarse con el otro o mirarse a los ojos, incluso de quien está en el despacho presidencial, España representa una forma de liberación, donde la gente abraza y confía. Por eso amamos venir a España: nos recuerda quiénes podemos ser.