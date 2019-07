El Tren Negro ya llegó a la ciudad sin crímenes Uno de los vagones negros, sembrado de ejemplares del periódico de la Semana Negra. :: FOTOS: CAROLINA SANTOS / L. N. Ignacio del Valle nos cuenta desde dentro el viaje a Gijón. «Los vagones destilan pasión apocalíptica por la literatura, el cómic y el periodismo» IGNACIO DEL VALLE Sábado, 6 julio 2019, 03:47

El Tren Negro ya ha llegado a la ciudad sin crímenes. Gijón ha sido declarada espacio limpio de asesinatos, el lugar donde paradójicamente se celebra el festival literario más sangriento. La nueva mascota Rufa saca bíceps como en un Mr. Olympia y nos indica el camino, porque como decía James Coburn en Pat Garret and Billy The Kid -1973-, los tiempos están cambiando. En Chamartín nos encontramos sincrónicamente con Carlos Zanón, que no venía a la Semana sino que se iba de vacaciones a León: me contó que su versión de Carvalho ya va por tres idiomas, así que no tiró con pólvora del rey. Casualmente, me acababan de enviar la reedición de 'Tarde, mal y nunca', así que existe una lógica interna en el universo que aún debemos desentrañar. O eso o el mundo es muy pequeño y nos conocemos todos.

Navegamos un puñado de autores, un abanico de lo popular a lo más literario que define Ángel de la Calle, su director, porque el festival, me cuenta, está obligado a mostrar lo que sucede: desde Blue Jean a John Connolly, pasando por David Castillo y Milos Urban. Se crean vínculos con Argentina -BAN-, con Francia -Goéland Masqué-, con Italia -Torino Noir-... y en esa dinámica me encuentro a Alexandra Ramírez, José Campoh y Fernando López. La guapa boliviana es directora del festival de cómic 'Viñetas con Altura', que ya dura 14 años, y me cuenta del soroche, del salar de Uyuni, de los aymaras y de Chuquiago, el nombre indígena de La Paz, que ya conocía por el libro de viajes de Miguel Sánchez-Ostiz. La misma Alexandra es experta en animación y slow-motion. El nexo con Colombia se realiza mediante José Campoh, director del festival 'Calicomic', en Cali, con una solera de 25 de años, que también nos trae sus propias obras, 'Ciudad de pájaros', 'Mientras la ciudad'... Se queja de la distorsión que producen las series de narcos sobre Colombia.

En picado hacia el cono sur argentino nos lanzamos con Fernando, cuyo festival, Córdoba mata, se presenta este 2019 con el sugestivo logo 'Justicia, superstición y muerte'. Ya es el cuarto año que nos visita. Le pregunto a un clásico, Fritz Glockner, cuál sería la Semana ideal: 'pinche pregunta culera', me responde, aunque resuelve nostálgico que ojalá se pudiera recuperar más cine, más tómbolas, más conciertos callejeros... las actividades lúdicas de las primeras ediciones. Eran los tiempos en que había más flus: ah, quién pudiera dejar propinas de cien euros, como la duquesa de Alba. Pero incluso a Cayetana le dijeron sus hijos que ya no se podía.

El autor de tebeos, Keko, con su apostura de intelectual francés sesentero, nos trae 'Yo loco', el segundo tomo de una trilogía, y repito que si le colocas una gabardina -el cigarrillo es indeleble entre sus dedos-, le podrías confundir con Camus y entre Francia y su madre, escogería a su madre. Como yo voy partido a partido, como el Cholo, me tomo un cafecito y recuerdo que en 'El Círculo Rojo' de Melville también iban en un tren, aunque esposados. A nosotros todavía nos pueden dejar campar por las verdes praderas, aunque como afirmaba Joan Didion, 'no hay que dar confianza a los escritores, siempre van a vender a alguien'.

Vuelvo al ataque. Guillermo Galván viene a presentarnos 'Tiempo de siega', donde el inspector Carlos Lombardi se mueve en el Madrid de 1941 tras un killer que le mete los huevos en la boca a sus víctimas. Hay historias que cortan como un cuchillo. Luego hago ¡chas! y aparezco al lado del gran Jesús Palacios y su chica Raquel: me cuenta en su característica visión holística las pelis que Tarantino fusila pero no dice que fusila, que Arturo Fernández era un tío simpático, que va a presentar a Joseph Knox, que Garci escribió una biografía de Ray Bradbury -Helios, 1971-, que el festival asiático que comisarió fue bien, que ahora hace sesiones de DJ en garitos de Madrid, me recomienda que lea las tres primeras novelas de John Connolly, porque si no es por ellas Pizzolatto no hubiera podido hacer 'True Detective', trae a colación su nuevo libro sobre Folk Horror... En el vagón me encontré con un señor que había sido un niño exiliado en 1937 y estaba leyendo el 'Evening Standard': hubo una disonancia en mi cabeza, ¿no se habían ido a Rusia o México? Resulta que hay una historia desconocida que cuenta Miguel Ángel Fernández: 4.000 niños fueron llevando a Gran Bretaña y allí se quedaron, como Paco Robles, el hombre del 'Evening Standard', que podría ser un título de Graham Greene.

El Tren Negro continúa: en el siglo XIX, los primeros trenes iban precedidos de jinetes que avisaban a los viandantes de que aquello no representaba el fin del mundo. El nuestro no llega a tanto, pero alberga en su interior una pasión apocalíptica por la literatura, el cómic, el periodismo... Respecto a lo último, tuve ocasión de disfrutar una sabrosa charla con Javier Valenzuela, que presenta su novela 'Pólvora, tabaco y cuero', sobre el Madrid asediado del 36, -y con Guillermo Galván, que se unió-, periodistas bragados, acerca del periodismo actual. Ambos, Javier y Guillermo, coinciden en que el año que se jodió Perú fue 1991, durante la Guerra del Golfo, y a partir de ahí el periodismo se volvió espectáculo. La costumbre CNN de veinticuatro horas performativas comenzó a distorsionar las antiguas reglas, se imponen los ritmos televisivos sobre la búsqueda templada de información propia y contrastada... Y en eso seguimos, aunque haya aldeas galas donde se resiste duramente. ¡Por Tutatis¡