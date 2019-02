Los gags de toda una vida de humor 2007. 'Garrick' es el penúltimo espectáculo que han estrenado. / DAVID RUANO Tricicle cumple este año los cuarenta de carrera y llega hoy y mañana al Jovellanos para mostrar una recopilación de sus mejores números M. F. ANTUÑA Viernes, 8 febrero 2019, 17:42

Si es cierto eso de que el tiempo pone a cada uno en su lugar, Tricicle, que en noviembre cumplirá cuarenta años sobre las tablas, se ha colocado, desde el silencio elegido, haciendo siempre caso omiso al ruido, en la capilla sixtina del humor patrio. Sus números, su manera de hacer reír, no solo no envejecen sino que siguen enganchando adictos y adeptos entre las nuevas generaciones. El trío catalán formado por Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir llega hoy a Gijón para quedarse hasta mañana. Lo hace con una recopilación de 'hits', de grandes éxitos, y abriendo la puerta a que el público diga la última palabra, opine y decida sobre varios de los que se podrán ver sobre las tablas del Jovellanos.

Juega con esas mismas palabras de las que prescinde en escena el trío catalán el título de su espectáculo, acrónimo de humor inteligente, trepidante y sorprendente, pero también de hilarantes individuos tragicómicos y solazosos. Entrelaza calificativos excelsos una formación que se ha llevado siempre tan bien con el público como con la crítica, que desde aquel 'Maniconic' con el que se estrenaron en 1982 no han parado de crecer y creer en un humor de lo cotidiano, de la vida misma, del accidente tonto, del chinchar al otro sin malicia, que no ofende a nadie, que se nutre de lo personal, del gesto, de la expresión, que llega a cualquier público, que no pone trabas intelectuales, morales, vitales, que presume de longevidad, de vigencia, de versatilidad en la temática y diversidad infinita en el patio de butacas.

Aquel manicomio de sus orígenes llegó apenas tres años después de que unos estudiantes de expresión corporal de Barcelona unieran ilusiones y expresiones en una compañía cuyo nombre, que hoy parece tan atinado, fue pura improvisación. Un café teatro les fue forjando en sus primeros mohínes y en el teatro acabaron por encontrar su sitio. Algunos éxitos, algunas funciones canceladas en Madrid por falta de público, muchos kilómetros y toneladas de muecas y ganas después, llegó el éxito y también 'Exit', su segundo espectáculo, que vio la luz en 1984. 'Slastic', en 1986; 'Terrific', en 1992 y 'Entretrés', en 1996, nacieron a continuación. En 1999 celebraron sus dos décadas con 'Trici-cle 20' y en 2002 llegó 'Sit'. 'Garrick' en 2007 y 'Bits' en 2012 completaron el abanico de propuestas que han ido creando siempre buscando la unanimidad.

Claro que en el camino se dejaron ver por unos Juegos Olímpicos, los de Barcelona, mientras ambos tres se montaban sus propias historias en solitario. Juntos y por separado han hecho tele, radio, cine, producciones teatrales, musicales, óperas. No se han aburrido las tres patas de un banco que miran al arte desde muy distintas perspectivas y que en esta celebración de los cuarenta reclaman de su público opinión para decidir qué es lo que quiere ver.

Una votación internáutica está abierta para que quienes pagan su localidad opinen. Suelen ser unánimes y mirar hacia los mismos gags, hacia esos que forman parte de la memoria de muchos. Ellos que han sido 'truhanes' con Julio Iglesias, ajedrecistas, boxeadores, esquiadores, bebés, trogloditas, kayakistas, ciclistas, tenistas, ejecutivos, faquires, domadores, han hecho del gesto bandera. No hay patria para este humor que ha trascendido fronteras y que ha engatusado a espectadores de decenas de países. A veces las cosas, sin palabras, se entienden mejor.