La Tristura y su revelador viaje a la adolescencia llegan a Gijón 'Future Lovers' sube a las tablas del Jovellanos el domingo a un grupo de chicos que desvelan aspectos íntimos de sus vidas de una forma muy singular

Es una propuesta muy singular. En cierta forma es como observar desde un agujero la intimidad de un grupo de adolescentes. La Tristura, compañía que lleva una década empeñada en buscar el lado más humano del teatro, afronta con 'Future Lovers' el reto de mostrar todos esos secretos desde la escena y desde la verdad. «No es una propuesta cualquiera pero me gusta pensar que es una propuesta sencilla, que le habla al público muy directamente», reflexiona Violeta Gil, una de las tres patas de La Tristura junto a Celso Giménez y Itsaso Arana. Tan sencillo como sacar al escenario a adolescentes, que en realidad ya no lo son tanto porque la función tiene dos años largos de peripecia y gira y si ellos empezaron con 15, 16, 17, ahora ya tienen, 18, 19 y 20 años. Pero sigue muy viva la historia. «Ellos viven y hablan de su cotidianidad frente al espectador, que siente que está en un sitio que no le corresponde, que si no existiera la obra no tendría oportunidad de ver lo que ve». Ellos tienen conversaciones íntimas, bailan, beben, pasan la noche juntos.

Cuando empezaron no tenían formación actoral; ahora, dos años y medio después, no se puede decir lo mismo. Pero, pese a ello, «no actúan, viven la obra», explica Violeta Gil. Ella misma subraya que se sigue sorprendiendo viéndoles sobre las tablas, en donde ellos efectivamente reproducen un guion, pero siempre hay variaciones. Inevitablemente van surgiendo matices. «Son diálogos que están escritos por nosotros, en los que obviamente hemos trabajado con ellos, luego mucha de la esencia de ese diálogo parte de ellos y aunque está pasado por la poética de la Tristura, ellos tienen mucha capacidad de revivirlo y la libertad para reiniciar, recablear esos textos, de manera que en cada función hay algo nuevo», apunta Violeta Gil.

Lo cierto es que después de tantas funciones, en La Tristura saben que a esta obra ya no le queda mucha vida porque sus protagonistas se están haciendo mayores. Pero, mientras llega ese momento del adiós, el público sigue disfrutando de sensaciones inéditas. «Enfrentamos al espectador con la idea de su propia adolescencia para que pueda entender qué ha cambiado y qué sigue siendo igual y la sensación generalizada es que los tiempos cambian, pero, sin embargo, las preocupaciones, las ansiedades, las alegrías, siguen siendo parecidas». Estos chicos, que mantienen sus nombres reales en escena y que ejecutan un juego entre ficción y no ficción, recrean escenas icónicas y reconocibles para todos: una ruptura, un amigo que se va del grupo, cómo ligar...

A nadie es ajena esta historia que se adentra en esos momentos en los que en la vida se abre una brecha, cuando se entra en el universo adulto. Por eso es inspirador para todo el público. La edad no importa para mirar a Pablo Díaz, Manuel Egozkue, Gonzalo Herrero, Itziar Manero, Siro Ouro y Sara Toledo, que así se llaman los intérpretes.

La Tristura es una compañía que siempre ha defendido la capacidad del teatro para generar situaciones en las que lo humano está en el centro de todo, para salir de la individualidad reinante. Ya tienen en cartera un nuevo proyecto, que se estrenará en los Teatros del Canal en abril del próximo año, que relaciona la creación de un espectáculo con la creación de la democracia en España con cinco técnicos teatrales sobre el escenario.