El Tsunami empieza con música en Cimavilla DAMIÁN ARIENZA Amplify y Adrenalized abren en el 'skate park' el festival que congregará a 8.000 personas hoy en la Laboral para disfrutar de las primeras 15 actuaciones del festival MIGUEL ROJO Gijón Viernes, 2 agosto 2019, 14:43

Todo vendido: 8.000 entradas hoy, 8.000 mañana y unos miles más que se prevé disfruten hoy y mañana de las actividades paralelas, algunas de ellas gratutitas. En total, 25.000 fieles de esta ola musical que se ha instalado en el verano gijonés y no para de crecer. El festival Tsunami llega a Gijón ya está en marcha. A la hora del vermú empezaban los dos conciertos gratuitos en el 'skate park' de Cimadevilla. En él, los monopatines han sido sustituidos por la música. Las guitarras, baterías y voces de los componentes del grupo Ampifly, seguidos de la banda Adrenalized, fueron los encargados de abrir el fuego. Unos primeros acordes que sirven para calentar motores para el resto de actuaciones que tendrán lugar a partir de las 16 horas en la Laboral.

Aún queda mucho por disfrutar, ya que este es el comienzo de una larga lista de actuaciones, entre ellas las dos que se ofrecerán de manera gratuita mañana siendo, esta vez, en la plaza Mayor, con Agoraphobia y Peralta, ya que el festival continúa casi sin descanso hasta el domingo, bien entrada la madrugada del lunes. ¿El menú recomendado para hoy? No se pierdan a Carolina Durante a las siete de la tarde, pásense por el concierto de Toundra a las 21.55, salten al escenario grande a las 22.45 para ver a Danko Jones y prepárense para la descarga de adrenalina que prometen The Offspring a las 00.35 horas. Todo ello regado con abundante cerveza,agua y refrescos, además de una amplia oferta gastronómica, dentro del recinto de la Universidad Laboral. ¿Mañana? Después del vermú en la plaza Mayor, a las 18.05 actúan unos clásicos, No Fun at All, y son puntuables La Maravillosa Orquesta del Alcohol (19.35), Berri Txarrak (21.20), Kaiser Chiefs (23.10) y NOFX (1.15), además de otros muchos grupos y dj's. La fiesta acaba de empezar, y promete ser larga e intensa. Súbase a la ola del Tsunami y déjese llevar.