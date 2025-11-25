El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Hombres G son los primeros cabeza de cartel. Ricardo Rubio / Europa Press

El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!

Se celebrará en julio en el Parque de los Hermanos Castro y los primeros confirmados son los Hombres G

E. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

El Parque Hermanos Castro será el escenario del nacimiento de un nuevo evento musical en la ciudad: el festival We Are Young, que celebrará su primera edición el 11 de julio y que contará con Hombres G como su primer gran cabeza de cartel.

Es un momento especialmente relevante para la banda madrileña, que acaba de anunciar su gran gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026', un tour que recorrerá las principales ciudades y festivales del país acompañando al próximo estreno en cines del documental homónimo. Con más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado fundamental en la historia del pop-rock español, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina siguen demostrando una conexión única con su público, capaz de reunir a fans de varias generaciones y llenar recintos en ambos lados del Atlántico. Este verano, Gijón se suma a esa celebración.

El festival We Are Young nace con el objetivo de convertirse en una cita imprescindible del verano gijonés, una jornada para disfrutar de la música en directo en un entorno privilegiado y con el sello de calidad que aporta la presencia de una de las bandas más queridas del país. Las entradas saldrán a la venta este jueves 27 de noviembre a las 12 horas en www.waygijon.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    Â«Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermanaÂ»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente
  10. 10 Detenido en Gijón un joven de 18 años por robar en el interior de varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!

El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!