El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY! Se celebrará en julio en el Parque de los Hermanos Castro y los primeros confirmados son los Hombres G

E. C. Martes, 25 de noviembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:41h.

El Parque Hermanos Castro será el escenario del nacimiento de un nuevo evento musical en la ciudad: el festival We Are Young, que celebrará su primera edición el 11 de julio y que contará con Hombres G como su primer gran cabeza de cartel.

Es un momento especialmente relevante para la banda madrileña, que acaba de anunciar su gran gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026', un tour que recorrerá las principales ciudades y festivales del país acompañando al próximo estreno en cines del documental homónimo. Con más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado fundamental en la historia del pop-rock español, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina siguen demostrando una conexión única con su público, capaz de reunir a fans de varias generaciones y llenar recintos en ambos lados del Atlántico. Este verano, Gijón se suma a esa celebración.

El festival We Are Young nace con el objetivo de convertirse en una cita imprescindible del verano gijonés, una jornada para disfrutar de la música en directo en un entorno privilegiado y con el sello de calidad que aporta la presencia de una de las bandas más queridas del país. Las entradas saldrán a la venta este jueves 27 de noviembre a las 12 horas en www.waygijon.com.