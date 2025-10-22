Chucho Valdés abrirá la nueva edición de Vetusta Jazz en Oviedo

I. G. Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Chucho Valdés, hijo del legendario Bebo Valdés y uno de los máximos representantes del jazz afro-cubano moderno, actuará en Oviedo el próximo 21 de noviembre, inaugurando así la quinta edición del ciclo Vestuta Jazz.

Además de Chucho Valdés y su Royal Quartet, el cartel de esta edición de Vesta Jazz incluye los nombres de la multi-instrumentista y cantante Sabine Kuhlich y del músico alentejano y renovador del fado Antonio Zambujo. Estos conciertos están previstos para los días 30 de noviembre y 13 de diciembre, respectivamente. Las entradas ya están a la venta.

La programación de esta quinta edición de Vetusta Jazz «está plenamente comprometida con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031», destacan desde la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. De ahí «el marcado carácter internacional» y la calidad reconocida de los artistas invitados.