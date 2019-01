Una provincia española, entre los mejores destinos turísticos de 2019 para 'The New York Times' Playa de La Fontanilla de Conil de la Frontera, en Cádiz. / Efe «Una de las ciudades más antiguas de Europa es nueva, de nuevo», subraya el prestigioso diario al publicar su listado con 52 lugares turísticos que no debes perderte EL COMERCIO Gijón Viernes, 11 enero 2019, 18:59

Hay lugares que se deben visitar al menos una vez en la vida. Sus paisajes, sus gentes, su gastronomía, sus costumbres... Son muchas las razones para elegir un destino de vacaciones, pero si aún no ha decidido dónde pasará su próximo periodo de descanso, la lista de los 52 destinos favoritos de este 2019 del prestigioso diario 'The New York Times' puede servirle como punto de partida.

En esta clasificación de destacados lugares turísticos que cada año elaboran los editores de las sección de viajes del periódico estadounidense hay destinos para todos los gustos y uno de ellos está en España. Se trata de Cádiz, que se ha colado en el puesto 50.

El periodista Andrew Ferren escribe: «Una de las ciudades más antiguas de Europa es nueva, de nuevo. En la punta de la península que se adentra en el Atlántico, es un centro de comercio desde el 1100 aC, con un ambiente más parecido a La Habana que a Madrid. Actualmente está en marcha un renacimiento culinario, con recién llegados como Saja River y Codigo de Barra que se unen a clásicos como El Faro. Pero la noticia más importante gastronómica se encuentra frente a la bahía del Puerto de Santa María, se trata del restaurante Aponiente, de Ángel León con tres estrellas Michelin».

'The New York Times' destaca también que «Jerez de la Frontera, cuna de los vinos fortificados conocidos como «jerez», están ahora en la lista de los sommeliers y la multitud de cócteles artesanales. Las bodegas incluyen Díez Mérito, Lustau y Bodegas Tradición, con su colección estelar de arte español». Además, recomienda visitar los Pueblos Blancos de Cádiz como Vejer de la Frontera, que «atraen con una combinación de hoteles de lujo y arte de artistas como Olafur Eliasson en el jardín de esculturas de NMAC».

Si prefiere destinos más lejanos, el diario le recomienda Puerto Rico, el primer destino de la lista de este año. Le siguen Hampi (India), Santa Bárbara (California), Panamá, Munich (Alemania), Eilat (Israel), Islas setouchi ( Japón), Aalborg (Dinamarca), Las Azores (Portugal), Cuevas de hielo de ontario (Canadá).