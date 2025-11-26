Víctor Manuel firmará discos este sábado en Oviedo, en Salesas y Parque Principado

A. Villacorta Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Víctor Manuel está de estreno. Siete años después de su último alumbramiento musical, el mierense ha publicado nuevo disco, 'Solo a solas conmigo', con temas en los que vuelven a estar muy presentes su familia, sus amigos, Asturias, el momento que nos toca vivir... Un álbum que, además, cuenta con colaboraciones como las de su querida Rozalén o Mikel Izal.

«He contado mucho mi vida en canciones. A veces, lo más íntimo», reconoce el cantante y compositor asturiano, que anda en plena promoción, incombustible, y que ofrecerá a su legión de seguidores la posibilidad de llevarse a casa firmado su nuevo e intimista trabajo.

Y, para eso, ha organizado dos sesiones de firma de discos. Serán este sábado, 29 de noviembre, cuando tengan la posibilidad de encontrarse con él cara a cara. A las 12, en El Corte Inglés de Salesas, en Oviedo. Y, por la tarde, a las 18.30 horas, en la FNAC de Parque Principado.

Con arreglos y producción de su hijo, David San José, el cantautor vuelve a la carga con este álbum que rema «contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida» y promete convertirse en uno de los regalos imprescindibles de esta Navidad.