¿Qué hacer este viernes en Asturias?

Ryan Bingham toca en Avilés

Hoy, a las 21 horas, enel Teatro Palacio Valdés

El teatro avilesino será escenario de una de las pocas paradas en España del cantante y compositor norteamericano Ryan Bingham, que presenta su nuevo álbum, 'American Love Song'. El músico, ganador del Oscar, el Globo de Oro y el Grammy por su trabajo en 'Corazón rebelde', interpretará sus canciones más icónicas, en las que varía en estilos desde el blues al gospel, el country y el folk, y los temas de su último disco, lanzado con un tono reivindicativo y contestatario ante «los preocupantes tiempos actuales», con títulos como 'Beautiful and kind', 'America', 'Wolves' o 'Nothin' holds me down', entre otros. Entradas disponibles a un precio de 15 euros.

'Memorias de África', en Turón

Hoy, a las 19 horas, en el Ateneo de Turón

El centro cultural acoge la proyección de 'Memorias de África', de Sydney Pollack, enmarcado en el ciclo de Meryl Streep. La actriz protagoniza junto a Robert Redford esta cinta sobre un matrimonio de conveniencia establecido en Kenia, en una plantación de café. Ella desarrolla su pasión por el lugar y se enamora perdidamente de un aventurero y romántico a la antigua usanza. Duración: 160 minutos.Gratis.

El mejor vermut, en Gijón

Desde hoy y hasta el 30 de junio, en 51 establecimientos de la ciudad

Hoy comienza el 'Pasión Vermut' enGijón, que organiza el periódico ELCOMERCIO, en el que se podrán degustar distintos vermuts en numerosos establecimientos del municipio. El evento durará hasta el 30 de junio y contempla la posibilidad de saborear uno de estos vermuts con un pincho o gilda por 3,50 euros. Gustatio organiza también esta cita, con Divertia y la colaboración de Bonanto.

Cine

Cine de estreno, en Avilés

Hoy, a las 20 horas, la Sala Cine del Centro Niemeyer proyectará la película 'The Sisters brothers', dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Joaquin Phoenix. Charlie y Eli Sisters viven en un mundo salvaje y hostil, en plena fiebre del oro en el siglo XIX. Se dedican a matar por dinero, tanto a criminales como a personas inocentes. Pero su último encargo pondrá a prueba su vínculo. Duración: 121 minutos.5 euros.

'Your name', en Langreo

Hoy, a las 19.30 horas, el Cine Felgueroso, en Sama, acoge la proyección de 'Your name', dirigida por Makoto Shinkai. La joven Mitsuha vive en un pequeño pueblecito entre las montañas. La única expectación un poco emocionante es el cometa Tiamat, que está pasando cerca de la Tierra y por unos días será visible a simple vista. Duración: 106 minutos. Gratis.

Una de Juliette Binoche, en Cangas del Narcea

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Toreno acoge la proyección de 'Dobles vidas', enmarcada en la Cinemateca Ambulante. Dirigida por Olivier Assayas y con Juliette Binoche como protagonista. Duración: 108 minutos. Entrada libre.

'La caída del imperio americano', en Gijón

Hoy, a las 20 horas, el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura acoge la proyección de 'La caída del imperio americano', dentro del ciclo Estaciones y enmarcada en La Cinemateca. El filme, dirigido por Denys Arcand, lo protagoniza el intelectual Pierre-Paul Daoust. Duración: 128 minutos. Entradas: 4 euros, 3 euros reducida.

'La sele construcción de la memoria', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto de Gijón, Pablo Casanueva presenta 'La sele construcción de la memoria' en Docuxixón. Antes, a las 18.30 horas, se proyectará '100 días de soledad'. Mañana, a las 18 horas, se proyectará 'Remine, el último movimiento obrero', de Marcos M. Merino, quien presentará a las 19.45 de mañana 'In memoriam'.

Literatura

'Desde el abismo, versos inválidos', en La Buena Letra

Hoy, a las 20 horas, la librería gijonesa La Buena Letra, Hernán Valladares presenta su libro 'Desde el abismo, versos inválidos'.

Música

Buenaventura & Joints, en Siero

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge la actuación de 'Buenaventura & Joints'. La banda asturiana Buenaventura presenta su último trabajo, 'Tanta Luz', y sobre el escenario también se presenta la banda sierense Joints. Entradas: 6 euros.

El rock de las décadas de los 60 y los 70, en Mieres

Hoy, a las 20 horas, se podrá escuchar en el Auditorio Teodoro Cuesta un concierto de rock de los años 60 y 70, que contará con la actuación de Los Murciélagos y Los Enigmáticos. Entradas: 7 euros.

La OSPA, en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, el Auditorio será escenario del concierto de clausura de la temporada de la OSPA, con Rossen Milanov por última vez. Entradas:22 y 19 euros.

Teatro

Tratamiento en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, en elTeatro Jovellanos de Gijón se representará 'El tratamiento', de La Abducción y Buxman Producciones. Una comedia protagonizada por Francisco Reyes sobre el mundo del cine, que ofrece una reflexión sobre el paso del tiempo y la voluntad de conjurarlo mediante la ficción. Con guionistas frustrados, directores alcoholizados y productores al borde de un ataque de nervios. Entradas:12 euros general, 15 entresuelo y 18 butaca.

'La resistencia', en Avilés

Hoy, a las 20.30 horas, el Auditorio del Centro Niemeyer acoge la representación de 'La resistencia', escrita por Lucía Carballal y dirigida por Israel Elejalde. Entradas: 20 euros.

'En esa casa pasan cosas', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, el Teatro Filarmónica acoge la representación de 'En esa casa pasan cosas', a cargo de El Callejón del Gato, actividad enmarcada dentro del programa Teatro en Primavera para Adultos. Cuenta la historia de una familia durante la posguerra española. Entradas: 8 euros en patio, 6 en entresuelo.

'Matanza', en Castrillón

Hoy, a las 20 horas, el Centro Cultural Valey, en Piedras Blancas, acoge la representación de 'Matanza', a cargo de El Encuentro Teatro. Una obra que, a partir de la tradición más ancestral como es la matanza del cerdo, ahonda en los conflictos de los seres contemporáneos. Entradas: 5 euros.

Familiar

'Bichos', cine infantil en Mieres

Hoy, a las 18 horas, el cine Atenéu de Turón acoge la proyección de 'Bichos', una aventura protagonizada por unos insectos que se defienden de unos saltamontes. Duración: 95 minutos. Entrada gratuita.

Exposiciones

Exposición solidaria en El Café de Macondo (Gijón)

Hasta el 12 de junio se puede visitar en el local de la plaza Ciudad de La Habana una exposición solidaria organizada por la asociación de rescate de los galgos. Una muestra de dibujos y pinturas de Isaac del Rivero. Gratis.

Exposición de dibujo en Gijón

Jesús Infanzón Díaz muestra sus dibujos en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural (calle Paseo de la Infancia, 10). Hasta el 23 de junio.

Otros

Inauguración del busto de Urbano Cortina en La Arena

Hoy, a las 12 horas, ante el Centro Municipal Integrado de La Arena y con presencia de la concejala de Cultura, Montserrat López, se descubrirá un busto dedicado al artista gijonés Urbano Cortina, uno de los grandes pintores de la montaña asturiana.