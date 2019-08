¿Qué hacer este viernes en Asturias? Saúl Craviotto lee el pregón de 2018 acompañado por la alcaldesa y concejales de todos los partidos de Gijón / DAMIÁN ARIENZA IRENE B. CARRIL Viernes, 9 agosto 2019, 02:32

Semana Grande de Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la plaza Mayor

Esta noche, en Gijón estalla la Semana Grande. Como primer acto, la patinadora Sheila Posada dará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, y después habrá actuaciones en el escenario de la plaza Mayor. Víctor cantará el 'Gijón del alma' y el 'Asturias patria querida', entre otros temas populares. Después se contará con la participación de diferentes grupos folclóricos que ofrecerán sus danzas y cantos. Entre ellos, Trebeyu, el Grupo de coros y danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga y la Asociación de coros y danzas Jovellanos. Manuel Durán será el encargado de tocar el tambor y Lorena Corripio cantará tonada. Gratis.

Festival Bandes de Gaites

Hoy, a partir de las 19 horas, en Gijón

Comenzará a las 19 horas, se realizarán conciertos simultáneos. Arvorig Breizh Band, en la plaza del Seis de Agosto. En el Náutico, la banda de gaitas Villa de Xixón. En la plaza de Italia tocará la banda de gaitas Xinzo de Limia. En los Jardines de la Reina, Bagad Vannes Melineiron. En la plaza del Instituto, la banda de gaitas Camin de Fierru. A las 20 horas, habrá un desfile desde el Náutico. A las 21.30 horas, en la plaza Mayor, será la gala. Gratis.

Piano en el Lago, en Cudillero

Hoy, a las 20 horas, en Cudillero

El agua del muelle de Cudillero se convertirá en un escenario. Sobre ella, actuarán Delphine Coutant, quien tocará el piano, violín y cantará, Daniel Trutet con su chelo y Mónica Cofiño cantará. No serán los único en salir a escena, ya que en el momento en que finalicen su espectáculo, invitarán al público, que será el encargado de continuar la música. Precio: el que se desee aportar. Apertura taquillas: 19.30 horas.

Danza

Danza contemporánea, en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el teatro Campoamor, tendrá lugar la VI Edición de Estancias Contemporáneas, acogerá diferentes danzas coreografiadas por Yoshua Cienfuegos. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Manel Fuentes, en Gijón

Hoy, a las 23 horas, en la playa de Poniente de Gijón, Manel Fuentes and the Spring's team, realizarán un homenaje a Bruce Springsteen. Gratuito.

Anacaona , en Gijó n

Hoy, alas 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón, el grupo Anacaona ofrecerá un concierto dentro de su gira 'De Cuba Sons'. Entradas agotadas.

Pin Pals, en Gijón

Hoy, a partir de la medianoche, el grupos asturiano Pin Pals ofrecerá un concierto cargado de rock en el Savoy. Entrada libre.

Diego Rodríguez, en Luanco

Hoy, a las 20.30 horas, Diego Rodríguez tocará su música en la Zapatería, en Luanco. Entrada gratuita.

Barrocko Proyect, en Noreña

Hoy, a las 19.30 horas, en los jardines del ayuntamiento de Noreña, en caso de lluvia se realizará en la Casa de Cultura, tendrá lugar un concierto del grupo de pop-rock y música celta Barrocko Proyect. Gratis.

Smooth Asturias, en Cangas de Onís

Hoy, a 23.15 horas, en el Monasterio de San Pedro de Villanueva, el grupo Smooth Asturias, ofrecerá un concierto en el que interpretarán versiones en acústico. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

'Señor dame paciencia', en Cangas del Narcea

Hoy, a las 22 horas, en el patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea se proyectará la película 'Señor dame paciencia'. Entrada gratuita.

Teatro

'La fuerza del cariño', en Avilés

Hoy, a las 21 horas, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, tendrá lugar el estreno de la obra 'La fuerza del cariño', protagonizada por Lolita Flores. Entradas agotadas.

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, tendrá lugar la representación de la obra 'Adiós Arturo', que la compañía 'La Cubana' ofrecerá hasta el 18 de agosto. Precio:entre 25 y 36 euros. Entradas en:www.teatrojovellanos.com.

'Piccolo Camerino', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en la plaza Daoíz y Velarde, Adrián Conde Espectáculos ofrecerá una divertido obra en la que fusiona la magia con el clown, contando con la participación del público. Entrada libre.

Otros

Prestoso Fest, en Xedré

Hoy, a partir de las 20 horas, tendrá lugar el Prestoso Fest, que acogerá conciertos hasta la madrugada. Contará con las actuaciones de Mingote, a las 21 horas, y The Parrots, a las 00.45. Precio: desde 30 euros hasta 62,50. Entradas en www.prestosofest.com.Songs for an Ewan Day, en SalinasA partir de las 19.30 horas, dentro del festival Songs For an Ewan Day, se ofrecerán diferentes conciertos en Salinas. Entre ellos, la actuación de Coti, a las 21.15 horas, y la de David Otero a las 23.45.

Festival de la Cerveza, en Avilés

Hasta el miércoles, a partir de las 18 horas, la explanada de la Exposición de Avilés acogerá el Festival de la Cerveza, en el que habrá puestos con diferentes tipo de cerveza artesanal y comida, a partir de las 20 horas se contará con música en directo.

Festival La Grapa, en Avilés

Hoy, a partir de las 20 horas, en el parque del Muelle de Avilés, se realizará un festival de música negra en el que se acogerán a diferentes grupos, entre ellos, a las 21 horas, Mississippi Queen & The Wet Doogs y a las 23.30 horas, Erik Dongil.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón

Hasta el 18 de agosto, de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros, para menores de 12 años la entrada será de 1,20. Los menores de 3 años entrarán gratis.

En familia

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga.

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

Exposiciones

I LOVE LEGO en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de LEGO, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Contrastes y confidencias de Mr. Talbot', en Oviedo

En la galería Lucía Dueñas hasta el 14 de agosto. En esta exposición, el artista Ángel Hurtado de Saracho presenta una selección de sus últimos trabajos. Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados, de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.