El Amplificador · 14 de noviembre

Sudán y Nigeria, los «conflictos olvidados» que retratan al mundo

Dos países africanos muy diferentes, Sudán y Nigeria, han reclamado recientemente la atención de los corresponsales internacionales, que urgen a que no pasemos por alto sus conflictos

La semana política de los mil frentes abiertos

El Amplificador · 31 de octubre · 17 min

La semana política de los mil frentes abiertos

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

El Amplificador · 17 de octubre · 22 min

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

El Amplificador · 3 de octubre · 15 min

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

Las voces de la violencia en España

El Amplificador · 19 de septiembre · 22 min

Las voces de la violencia en España

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El Amplificador · 5 de septiembre · 19 min

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

Carlos G. Fernández
Zigor Aldama

Carlos G. Fernández y Zigor Aldama

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Dos países que no tienen mucho que ver, pero que son noticia reciente por los conflictos violentos en sus territorios. Sudán y Nigeria, protagonistas de una actualidad que no suele dedicarles atención ni espacio. De la mano de Zigor Aldama, nuestro analista internacional, intentamos entender qué pasa, quién más está implicado, cómo se mueven los mensajes y por qué nos cuesta tanto evitar que sigan llamándose conflictos olvidados.

