«2019 debe consolidar la ola de cambio que comenzó el 15-M» Xulio Ferreiro. / C. SANTOS Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña: «Las fuerzas de progreso nos hemos ido dando cuenta de que, ante una derecha radicalizada, debemos poner nuestros valores en común» A. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 9 septiembre 2018, 05:09

Xulio Ferreiro es el alcalde de La Coruña, uno de los llamados 'ayuntamientos del cambio'. Ayer estuvo en Gijón para participar en la folixa popular con la que Podemos festejó el Día de Asturias.

-Recuerdo que pocos días después de las elecciones municipales de 2015, de la victoria de Podemos y las 'mareas' en algunos territorios, un veterano político me argumentó: «Los ayuntamientos del cambio de hoy serán las mayorías absolutas de la derecha dentro de cuatro años». ¿Qué le dice esa reflexión?

-Bueno, yo no lo veo así, creo que la experiencia está siendo positiva. Es verdad que en 2015 creamos muchas expectativas y es normal que, siendo tan altas, no hayan podido ser totalmente cumplidas. Pero en lo esencial sí hemos cumplido. En La Coruña el cumplimiento del programa es del 80% y faltan nueve meses para que podamos rematar algunas cosas. Hemos introducido en la agenda cuestiones novedosas, en las políticas de movilidad y urbanismo, por ejemplo. Las ciudades del cambio nos hemos convertido en el primer frente de lucha por los derechos sociales en un momento en que las comunidades autónomas y el Gobierno central han seguido con los recortes. Un mandato no es suficiente para completar un cambio de la profundidad que planteamos y estoy seguro de que estas políticas serán refrendadas en 2019 por la ciudadanía y que en un segundo mandato podremos profundizar en ellas.

-¿Cómo es posible que PSOE, Podemos, IU, las 'mareas', con las excepciones propias de cada lugar, hayan pactado en La Coruña o en Oviedo pero no en Gijón o en Asturias?

-El PSOE no es igual en todas partes, y los movimientos del cambio tampoco hemos sido iguales en todos lados. Hay cierta heterogeneidad y también influyen cuestiones locales. Nosotros sí tuvimos el apoyo del PSOE en la investidura, pero poco más. La relación, sobre todo en la primera parte del mandato, fue dificilísima. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que, ante una radicalización de la derecha, las fuerzas de progreso debemos poner nuestros valores en común.

-¿Qué expectativas tiene para las elecciones de 2019?

-Es el momento de consolidar la ola de cambio que electoralmente se inició en 2015 pero que podemos retrotraer al 15-M y, en el caso de Galicia, también a 'Nunca Máis'. Hay que consolidar ese cambio, la existencia de una alternativa a las políticas tradicionales que siempre pusieron el peso de la crisis sobre los hombros de los mismos. Hay una alternativa real, diferente, honesta, con un programa económico justo y un programa de regeneración democrática.

-¿Qué le parece el escenario nacional, el Gobierno del PSOE?

-Apoyar la moción de censura era una obligación, no podíamos seguir con un Gobierno del PP. Había que dar ese paso que ha abierto una puerta a la esperanza. Ahora Sánchez y el PSOE tienen que cumplir con las expectativas. Después de estos primeros cien días toca que las buenas sintonías que percibimos, que en el caso de La Coruña se aprecian en una mejor interlocución entre las dos administraciones, cristalicen en cuestiones concretas.