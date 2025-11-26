Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Aviso para navegantes. José Luis Ábalos amaga con tirar de la manta solo horas antes de la vistilla en el Supremo de este jueves en ... la que el juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, decidirá si le envía a prisión. El exministro, a través de un mensaje en X, aseguró que es cierto que Pedro Sánchez, de la mano de Santos Cerdán, se reuniera con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de la coalición abertzale a su investidura en junio de 2018.

«Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió», escribió este miércoles poco después de las 11 horas el exdirigente socialista en la popular red social.

El todavía diputado, que fue el encargado de defender en el Congreso precisamente la candidatura de Sánchez en esa moción, desmiente así al propio presidente del Ejecutivo y al líder de Bildu, pues ambos han desmentido de manera categórica en los últimos días que ese encuentro tuviese lugar, tal y como ha informado 'El Español'. Ábalos se suma así también a la versión de Koldo, que también ha confirmado la veracidad de esas informaciones sobre que el encuentro secreto en el que se basó la llegada al poder de Sánchez fue muñido por Antxon Alonso, el dueño de Servinabar (empresa clave en la trama corrupta, de la que era propietario un 45% en secreto Cerdán).

La posibilidad de que Ábalos entre en la cárcel en las próximas horas es un riesgo real, después de que la pasada semana fuera la propia Anticorrupción la que pidiera la convocatoria de la 'vistilla' para un hipotético endurecimiento de las medidas preventivas, después de que la Fiscalí a