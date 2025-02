Abascal avisa de que la inmigración traerá «más enfermedad y ruina»

EUROPA PRESS Viernes, 7 de agosto 2020, 11:13 | Actualizado 13:51h. Comenta Compartir

El líder de Vox, Santiago Abascal, defiende que España es la «propiedad privada» de los españoles y por eso «no tiene sentido» la «locura» en la que cree que ha caído el Gobierno de «llamar a las personas» provocando un «efecto llamada» que aumenta la llegada de inmigrantes ilegales.

A su juicio, España no tiene capacidad para acoger a todas las personas que quieran entrar en el país y por eso la llegada de pateras a las costas españolas supondrá «más inseguridad» en las calles, «más enfermedad» como consecuencia del Covid-19 y «más ruina» ante la falta de recursos para todos.

En una entrevista con Europa Press, Abascal defiende que la primera medida respecto a la inmigración debe ser «que el Gobierno deje de llamar a las personas» y «convocar a la inmigración ilegal», lo que a su juicio se ha incrementado con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que incluye un supuesto para quienes hayan sido víctimas de la trata de personas al que, según sostiene, se podrán acoger todos los que lleguen ilegalmente.

Abascal ve este «efecto llamada» como consecuencia de «una locura ideológica» de la izquierda por la que las fronteras «no tienen sentido». «Igual que piensan que la propiedad privada no tiene sentido, piensan que la propiedad privada de los españoles, nuestra casa, nuestra patria, en realidad tampoco tiene sentido», denuncia.

Sin embargo, el líder de Vox rechaza la idea de que cualquier persona pueda migrar libremente donde quiera porque cree que «los recursos de un Estado están en primer lugar para los ciudadanos de ese Estado». Y pone el ejemplo de una familia, donde los recursos primero se destinan a sus miembros directos y después, si es posible, se ayuda a vecinos u otras personas.

«Por eso decimos que este Gobierno está provocando la llegada masiva de inmigrantes, algunos de los cuales están llegando infectados, y eso nos va a traer sin ninguna duda más inseguridad en los barrios, más enfermedad y más ruina porque no hay recursos para todos», censura.

«No es racismo, es sentido común»

El presidente de Vox defiende además que esta postura no es «de xenofobia o racismo» porque no aluden «al color» de las personas que llegan a España, sino que es una afirmación «de sentido común» porque una sociedad como la española, «con tantos millones de parados», no puede lanzar al mundo la idea «de que las puertas están abiertas».

«Se equivocan los políticos y el Gobierno. Y nosotros desde luego vamos a estar enfrente de esa locura de puertas abiertas a la inmigración masiva nos llamen lo que nos llamen», avisa.