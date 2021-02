Abascal ve buena para España la fusión PP-Cs y Arrimadas lo rechaza El líder de Vox «penosa» la reacción de Casado de abandonar Génova tras las catalanas: «En tiempos de zozobra no hacer mudanza» AGENCIAS Jueves, 18 febrero 2021, 11:39

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que sería «bueno» para España que PP y Ciudadanos unieran sus proyectos bajo una misma marca y considera que ahora mismo solo las «ambiciones personales» están frenando ese camino. Además, ha lamentado la reacción del líder de los 'populares', Pablo Casado, tras las elecciones de Cataluña y su decisión de abandonar la sede de la calle Génova.

«En tiempos de zozobra no hacer mudanza. Me sorprende cómo se ha tomado esa decisión, me ha resultado penoso», ha reconocido Abascal en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, sobre la reacción de Casado.

El líder de Vox cree que PP y Ciudadanos defienden un mismo programa electoral y por lo tanto sería buena una unión entre ellos para evitar «la pulverización del mismo proyecto», aunque ha reconocido que eso podría perjudicar a Vox electoralmente.

Respecto a la unión de la que habla Abascal, en una entrevista en la cadena COPE, Arrimadas ha dicho que descarta la idea porque el PP y Cs son «partidos distintos».

Así, ha indicado que en el Parlamento Europeo, Ciudadanos está integrado en el grupo liberal, mientras que el PP está con las formaciones conservadoras. Y eso, según ha señalado, no impide que los dos partidos se puedan poner de acuerdo «en momentos puntuales» para gobernar juntos en algunos lugares, como ya hacen, o para concurrir en una lista unitaria a elecciones como las del pasado julio en el País Vasco.

Lo que Arrimadas ha dicho no entender es por qué el PP «descartó una lista constitucionalista en Cataluña, que sí era necesaria», y ahora «no sabe diferenciar cuál es el papel de Cs y cuál es el del PP».

Pensar en España

En este sentido, ha lamentado que tanto el PSC como los 'populares' rechazaran sumar fuerzas ante los comicios catalanes del 14 de febrero, en el caso de estos últimos porque «se pensaban que iban a pasar de cuatro a seis escaños» en el Parlament.

Al final, el PP ha perdido votos respecto a 2017 y ha bajado a tres diputados, y ahora «saca esto como cortina de humo», ha afirmado sobre la idea de la fusión con Cs. «Hay que pensar en España, no en los intereses de partido», ha subrayado.

Arrimadas ha asegurado que ella no busca que el PP o el PSOE dejen de existir, sino que quiere que la gente que lo desee les pueda votar y que también pueda hacerlo por Ciudadanos, «un partido de centro de verdad, moderado, liberal y limpio» que tiene algunos posicionamientos que «tradicionalmente puede ser de izquierdas» y que en otras propuestas está «más con la derecha».

Asimismo, ha apostado por «romper la polarización» política en España porque cree que es «la única manera de que Pablo Iglesias no siga en el Gobierno». Si no, «por mucho que destrocen y que gestionen mal» el PSOE y Unidas Podemos, si los españoles tienen que «elegir entre un bloque u otro», habrá «mucha gente que siga eligiendo el bloque que está gobernando», ha advertido.