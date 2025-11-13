El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El abogado de la UE pone reparos a la Ley de Amnistía pero concluye que no afectó a fondos comunitarios

Considera que el plazo máximo de dos meses es «demasiado corto» para dictar una resolución absolutoria y alzar las medidas cautelares y que no es compatible con el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:27

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha asegurado este jueves que algunas disposiciones de la Ley de ... Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable «podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», pero ha despejado el camino para la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros más de treinta antiguos altos cargos del Govern al considerar que la norma no afecta a fondos europeos. Así lo ha firmado en sus conclusiones, que no son vinculantes, pero que suelen guiar las decisiones del alto tribunal. En el caso que afecta a 12 CDR acusados de terrorismo, Spielman asegura que la Ley de Amnistía «no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo» ni tampoco es contraria a los principios generales del Derecho de la Unión.

