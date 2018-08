El Principado reclama al Gobierno central más fondos para acoger a menores inmigrantes Los migrantes que han sido recogidos por el 'Open Arms' desayunan en la cubierta del buque. / REUTERS Se muestra dispuesto a dar asistencia a un mayor número de niños dentro de un reparto «equitativo» entre comunidades ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 9 agosto 2018, 01:55

El Gobierno del Principado se mostró ayer dispuesto a recibir a parte de los menores inmigrantes no acompañados que en los últimos meses están llegando a las costas andaluzas buscando nuevas oportunidades. Pero, tal y como quiso especificar el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, esta atención por parte de la administración autonómica debe ir vinculada a un incremento de los fondos económicos para financiar este tipo de prestación.

El también consejero de Presidencia mostró disposición absoluta por parte del Principado a hacerse cargo de un mayor número de menores inmigrantes no acompañados con el objeto de dar respuesta a la presión migratoria que está recibiendo el país en los últimos meses, si bien indicó que se trata de una cuestión que debe abordarse desde el «diálogo y el consenso» con el Gobierno central y el resto de las comunidades. Asumió en este sentido que existen autonomías, como es el caso de Andalucía, que están soportando en este momento una mayor presión y cuyos centros de inmigrantes pueden verse «desbordados», por lo que señaló que Asturias y el resto de las regiones deben también dar soporte y atención a estos menores.

Asturias acoge en este momento a 82 niños extranjeros no acompañados

Martínez comentó incluso que existe experiencia en nuestro país en este sentido, ya que, tal y como recordó, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ante una oleada de inmigración similar que en aquel momento recibieron las Islas Canarias, se procedió a una distribución «equitativa» de esos menores por todo el territorio. El Principado ve con buenos ojos que se establezcan nuevamente cuotas para repartir la llegada de nuevos inmigrantes, aunque indicó que en la Conferencia Sectorial de Migraciones que se celebró el pasado lunes no se llegó a pactar ningún tipo de reparto y que se ha emplazado a un segundo encuentro para abordar esta cuestión que tendrá lugar, previsiblemente, el próximo mes de septiembre. «No hay ninguna propuesta concreta aún. Hay que evitar la demagogia y el alarmismo, pero efectivamente hay que dar a estos menores el soporte y la atención que se merecen», resolvió Martínez, quien anotó que Asturias atiende en este momento a 82 menores inmigrantes no acompañados y reconoció que «tiene capacidad» para acoger a un número mayor. «Nuestra región es solidaria y comprende la situación que se está viviendo en otras comunidades, pero todo debe hacerse a través del diálogo y a través de la óptica de una política migratoria global en las comunidades que tenemos que participar» y que, incidió, debe ir acompañada de una financiación específica.

En todo caso, desde el Principado se tildó de «muy importante» que el Gobierno central «por primera vez en mucho tiempo» hubiera convocado a la Conferencia Sectorial de Migraciones -no se reunía desde 2015- en la que se abordó esta problemática, si bien este primer encuentro no fue especialmente fructífero ya que no se llegó a un acuerdo de reparto entre comunidades. Tal y como explicó en su momento la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, porque existen comunidades partidarias de establecer cupos y otras no. Sí se acordó la necesidad de actualizar el registro -actualmente hay 8.000 menores inmigrantes contabilizados- porque los datos del Ejecutivo y los de las comunidades «no cuadran» y puede que algunos menores figuren en dos regiones distintas.