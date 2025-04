Dos acusaciones recurren la absolución del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas

EFE Miércoles, 18 de diciembre 2019, 18:20 Comenta Compartir

Dos acusaciones populares han recurrido ante la Audiencia de Madrid la sentencia que eximió al PP de responsabilidad por el borrado de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas en busca de un nuevo fallo condenatorio para el partido.

El pasado mes de septiembre un juzgado de Madrid absolvió al PP de destruir los ordenadores de Bárcenas por falta de pruebas. Hizo lo mismo con tres empleados (su extesorera, su responsable de asesoría jurídica y el jefe del departamento de sistemas informáticos) por no haberse acreditado que tuvieran la intención de eliminar la información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional sobre los denominados papeles de Bárcenas.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Izquierda Unida y el Observatori de Drets Humans, que ejercen de acusación popular en la causa, han recurrido la sentencia. Precisamente fueron las acusaciones populares las que mantuvieron el caso en pie y lo llevaron a juicio, dado que la Fiscalía pidió su archivo y apostó por la absolución.

Graves errores

En su escrito, adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso Efe, el Observatori solicita la anulación del juicio dada «la intensidad de los errores contenidos en la sentencia impugnada». «La gravedad de la conducta», dice, se hace «evidente» por el resultado: la «destrucción absoluta de los dos discos duros« de los ordenadores utilizados durante dos décadas por el extesorero que se hizo -añade- »de forma metódica, exhaustiva y certera«. »La triste ironía«, opina la asociación, es que estos hechos no lleven al juez a inferir »la existencia de prueba mínima y suficiente« para dictar sentencia condenatoria. Cree además que el juez »siempre tuvo presente la absolución« y considera evidente que no se debió aplicar la doctrina Botín (las acusaciones populares no pueden pedir la apertura de juicio para algunos delitos cuando ni Fiscalía ni perjudicados lo hagan), por la que el magistrado exculpó al PP del delito de daños informáticos, el único por el que estaba acusado.