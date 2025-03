El Tribunal Supremo admite a trámite el primer recurso por un caso de un bebé robado

EP Madrid Miércoles, 10 de junio 2020, 10:18 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el primer recurso que se presentó a nivel nacional por un caso de bebés robados, formulado por la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva. Se trata de una presunta sustracción de un recién nacido en el hospital Manuel Lois de la capital onubense en 1992.

Así, en octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Huelva dio traslado al TS tras emitir un auto que marcó «un antes y un después» en la evolución judicial de estos casos, ya que abrió la puerta judicial de nuevo al no considerarlos prescritos. Los fundamentos jurídicos de dicho auto se basaban en computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento del mismo, y solicitar que ningún delito -falsificación documental o suposición de parto- quede prescrito por cuanto si el delito de mayor pena no prescribe, no deben hacerlo los demás.

De este modo, según reza en la resolución del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TS se ha admitido a trámite y se ha señalado el día 30 de junio de 2020 para su deliberación y decisión.

Ante esto, desde la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva, su presidenta, Esperanza Ornedo, ha remarcado que esto ha significado «un rayo de luz y esperanza».

«Otra puerta que se nos abre en el camino de la verdad. Una noticia bastante favorable dadas las circunstancias por las que atravesamos las familias afectadas por robo de bebés en Huelva cuando todo se creía acabado», ha remarcado Ornedo.

En este punto, ha indicado que fue el primer recurso presentado al TS, aunque «no el único, y que después de tanta espera, creíamos que se había echado en el olvido», ha agregado.

Como ha asegurado, «al menos hemos sentido la satisfacción por haber conseguido el reconocimiento, dicho de alguna forma, tras la admisión del recurso», que generó «un gran trabajo para el letrado que nos representa apoyado desde el principio por José María Méndez Burguillo, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva».

Ornedo ha avanzado que no se puede olvidar «la colaboración por parte de este magistrado que consiguió abrir esa puerta que nos llevó a presentar dicho recurso».

«Son años de incertidumbre, tristeza y hasta rabia los que llevamos luchando para que se esclarezcan los hechos ocurridos en esta complicada causa», ha dicho. Para Ornedo, «ahora, después de este largo recorrido, lo que necesitamos con bastante urgencia, es que el Alto Tribunal se pronuncie y sentencie de una vez por todas y diga que ocurrirá con los bebés robados en España».

En esta línea, ha incidido en la importancia de la urgencia «porque el tiempo se acaba para estos padres luchadores que no conciben la idea de partir sin haber conocido la carita de sus hijos». «Sólo queda esperar un poco más de tiempo para saber qué decisión tomará el Tribunal Supremo», ha continuado Ornedo, que ha manifestado con «prudencia» su deseo de que «sentencie de forma favorable para que, de nuevo, se pueda investigar la causa y llegar al fondo de lo ocurrido».

Por su parte, el letrado de esta asociación, Juan Luis Orta, ha remarcado que «la admisión al Tribunal Supremo de un recurso se puede considerar en términos jurídicos como un éxito, pues el 80 por ciento de ellos no lo alcanzan». Como ha precisado, «significa que van a escuchar nuestros argumentos y se debatirá si deben reabrirse o no los temas de bebés robados que tantas familias anhelan».