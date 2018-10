Barbón da por cerrada la brecha interna y celebra una FSA «fuerte y unida» Un momento de la reunión de la ejecutiva de la FSA, que hizo balance de su primer año. / HUGO ÁLVAREZ El secretario general cree que el partido «recupera el terreno perdido», mientras los grupos de la oposición en la Junta le afean su inmovilismo A. SUÁREZ OVIEDO. Martes, 2 octubre 2018, 04:09

Ayer hace un año Adrián Barbón cerraba el congreso de la Federación Socialista Asturiana sacando adelante una nueva dirección que contó con un respaldo superior al 60%, pero que debía confrontar con un sector crítico que, aunque derrotado, prometía batalla. Un curso después, con el secretario general ejerciendo además de candidato al Principado, las cosas han cambiado bastante, o al menos ese es el mensaje que ayer lanzó el propio Barbón al hacer balance del camino recorrido. El político lavianés dio por cerrada la brecha interna que existía entonces, habló de un partido «fuerte y unido» y se congratuló de que parte de quienes entonces apoyaron a otro candidato trabajen ahora «en sintonía» con la nueva ejecutiva.

Barbón reunió en Oviedo a la dirección socialista para recapitular aciertos y errores. Incidió sobre todo en la parte positiva y especialmente en el hecho de que, a su juicio, y después de una etapa de parálisis, el partido haya ganado «actividad y presencia» y haya «recuperado el terreno perdido» en el debate político asturiano. Se anotó también el «deshielo» en la relación con otras fuerzas, caso de IU, y destacó que los vaticinios más apocalípticos que apuntaban a un conflicto permanente de la federación con el Gobierno de Javier Fernández no se han cumplido. Hay un «apoyo decidido» a la labor del Ejecutivo, dijo.

Piensa Barbón que este cúmulo de cambios sitúan a la FSA en una posición muy favorable a la hora de encarar las elecciones autonómicas y locales de 2019. «En la mejor posición», concretó, convencido de que el adelanto del proceso para elegir el candidato al Principado, del que salió victorioso sin que se presentase alternativa, favoreció que la estabilidad se instalase de forma definitiva en el partido. Aunque Barbón no ahondó en el asunto y se limitó a decir que esa unidad se ha incentivado no a través de un reparto artificial de cargos sino mediante el «trabajo conjunto», en la dirección socialista se destaca que el antaño denominado sector crítico prácticamente no tiene presencia y que muchos de quienes en su momento respaldaron ese discurso colaboran ahora de forma activa con la estrategia política de la nueva mayoría.

Se mostró Barbón consciente de que el PSOE se juega en los próximos meses su futuro electoral. Preguntado por el riesgo que supone un cierre en falso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de asuntos clave para el Principado como la descarbonización o las infraestructuras, se dijo convencido de que con un presidente socialista en la Moncloa será «más fácil» negociar y pactar medidas favorables a la comunidad. En clave asturiana, animó a los grupos de la izquierda a pactar los presupuestos en la Junta General y, en referencia a Podemos, instó a eliminar las 'líneas rojas' en la negociación. Horas antes, en los pasillos de la Junta General, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, había emplazado al Gobierno de Javier Fernández a activar esas conversaciones por la vía de aprobar con premura el techo de gasto para 2019.

El análisis de Barbón del primer año de gestión se topó con el recelo prácticamente unánime de los grupos de la oposición en la Junta General. Con excepción de Foro, cuyos responsables precisaron que su labor pasa por controlar la acción de gobierno y no por entrar en la vida interna de otros partidos, el resto de formaciones emitieron un dictamen crítico. De «sumisión» de la FSA al Ejecutivo de Sánchez habló David González Medina, del PP. «No vemos cambios significativos, solo declaraciones pero no medidas concretas», dijo el portavoz de Podemos, Enrique López. «Gestos pero escasos cambios» advierte desde IU Gaspar Llamazares. Y Nicanor García, de Ciudadanos, se refirió al «pobre balance» de la nueva FSA, a la que afeó que actúe como «correa de transmisión» de la dirección federal y del Gobierno central.

Página web en asturiano

La FSA, por otro lado, presentó ayer su nueva página web, con versión en castellano y en asturiano, así como un nuevo eslógan, 'Socialistas de Asturias'.