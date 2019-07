Adrián Barbón se compromete a formar un Gobierno «paritario» y capaz de «sentar cátedra» Adrián Barbón, ayer, antes de participar en un coloquio en la Semana Negra de Gijón. / ARNALDO GARCÍA El secretario general de la FSA será investido hoy en segunda votación y tomará posesión del cargo de presidente del Principado el sábado ANA MORIYÓN GIJÓN. Lunes, 15 julio 2019, 01:27

Adrián Barbón se compromete a formar un Gobierno «paritario» y avanza que elegirá a personas para dirigir las diferentes consejerías con «perfil político» que, además, tengan un «gran conocimiento de sus áreas» hasta el punto de que «cuando hablen, sienten cátedra». «Rodearse de un buen equipo es fundamental, quien se crea que con su liderazgo es suficiente, se equivoca», dice.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) será investido hoy, a partir de las once de la mañana, cuando está previsto que se reinicie el pleno de investidura después de que, el pasado viernes, los votos de sus veinte diputados y los dos de Izquierda Unida -formación con la que previamente había firmado un acuerdo- fueran insuficientes para que quedara proclamado en la primera votación. El exalcalde de Laviana resta importancia a que, hasta la fecha, no haya conseguido el apoyo del grupo parlamentario de Podemos porque, opina, «lo importante es que no decaiga la mano tendida al diálogo».

Barbón admite que ya ha comenzado a pensar en el equipo de personas que le acompañarán en el Consejo de Gobierno en calidad de consejeros, si bien asegura que «ni ellos lo saben» y que no comenzará a hacer las primeras llamadas hasta después de la investidura. «Así que tengan preparados los teléfonos», dijo en tono de humor durante la entrevista coloquial a cargo de la periodista Mily Cimadevilla a la que se sometió en la Carpa de la Palabra de la Semana Negra. Diputados como José Ramón Fernández Castro, Ana González Cachero, Celia Fernández, Mónica Ronderos y la también secretaria de Organización, Gimena Llamedo; y otros miembros de su ejecutiva como Pilar Huerta, Iván González o Julio Tamés, se dejaron ver entre el público.

El nuevo presidente del Principado explica que, por «respeto» al Gobierno en funciones, no hará público su equipo hasta después de que tome posesión, el próximo sábado, y por el momento solo ha dado a conocer algunas pinceladas de su estructura: creará una consejería de Ciencia, Innovación y Universidad; tendrá otra específica de Cultura, al margen de Educación; recuperará la dirección general de Asuntos Europeos y nombrará un comisionado para el reto demográfico que dependa directamente de la Presidencia del Principado. En la conversación informal que se prolongó una hora, el futuro jefe del Ejecutivo se comprometió también a «imitar» políticas de otras comunidades y «abrir diálogo» con compañías aéreas para acabar con el aislamiento que sufre la región, así como a intensificar las conversaciones con el Gobierno central para mejorar el servicio de cercanías de Feve.

Parlamento

Por otra parte, el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, subrayó ayer la importancia de trasladar la labor que desarrolla el Parlamento «a todos los rincones de Asturias». El político socialista hizo una «defensa del parlamentarismo» y de la necesidad de «ser didáctico» para que los asturianos conozcan de primera mano el trabajo de la Cámara. «Es fundamental, porque es una labor muy importante la que se desarrolla y esa es la idea que deseo trasladar», avanzó.