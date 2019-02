Barbón, convencido de que si no se aprueban los presupuestos habrá elecciones anticipadas Barbón, con la consejera Dolores Carcedo y militantes socialistas, en la Casa de Cultura de Mieres. / JESÚS MANUEL PARDO IU y Podemos instan a Sánchez a centrarse en aprobar los presupuestos y la derecha se divide sobre la proximidad de la convocatoria electoral M. VARELA / P. LAMADRID Martes, 12 febrero 2019, 03:24

«Una reflexión lógica». Así se refirió ayer en Mieres Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato socialista a la Presidencia del Principado, al posible adelantode las elecciones de no llegar a un acuerdo presupuestario. «Si no hay presupuestos, la legislatura se acorta; el Gobierno lo lleva diciendo unos días. ¿Cuánto? No lo sabemos», se apresuró a explicar. Y recordó que la convocatoria de las comicios es «competencia del presidente del Gobierno, pero desde luego se acortarán».

Si bien aclaró que «es verdad que el Gobierno no es que necesite al 100% los presupuestos, porque puede continuar tomando medidas», también es cierto que es preciso cambiar de tendencia. Barbón definió los presupuestos presentados por Pedro Sánchez como unas cuentas «de recuperación de derechos, de ahí su importancia. Pero lo ha dicho el propio Gobierno y yo la ratifico: si no hay presupuestos, se acortará la legislatura; veremos cuanto». Barbón realizó estas reflexiones, en la línea de lo expresado por el Gobierno central, en un encuentro con la militancia mierense sobre el presupuesto regional.

«Estoy orgulloso de ser español y de sentirme parte de España. De la España que se refleja en los presupuestos de Sánchez, en su apuesta por un salario mínimo que gane dignidad; la de unas pensiones dignas; la que elimina copagos; la que sube el sueldo a los funcionarios; la que avanza en derechos y no los recorta», remarcó Barbón en respuesta a la candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, que el sábado le instó a pronunciarse sobre el tema patriótico. El secretario general de la FSA también aseguró que «esa es la España en la que cabemos todos. En la que la bandera es un símbolo de todos». IU y Podemos pusieron el acento en la urgencia de sacar adelante las cuentas. «El Gobierno tiene que centrarse en consensuar los presupuestos, aprobarlos y atender las necesidades urgentes de la ciudadanía: recuperación de derechos, mejora de los servicios públicos y del empleo», subrayó la portavoz de IU en la Junta General del Principado, Concha Masa. A su juicio, después del «fracaso» de la convocatoria de las manifestaciones del pasado fin de semana, «no tiene sentido que sea la derecha y la ultraderecha las que marquen la agenda política».

«No tan distante»

Una opinión similar expresó el secretario general de Podemos Asturias. «Creemos que ahora deberíamos centrarnos en aprobar unos presupuestos que deben actualizar las pensiones al IPC, aumentar los permisos parentales o mejorar el presupuesto de la dependencia, medidas logradas gracias al acuerdo entre Podemos y el PSOE», destacó Daniel Ripa.

Aunque no hay fecha oficial para los comicios, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, señaló que, después de la concentración convocada por los populares, Ciudadanos y Vox, ya no ve «tan distante» la posibilidad de que el 26 de mayo se celebren también las elecciones generales. Para el vicepresidente primero del Congreso y diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, «suena a un nuevo farol de un presidente escapista que hasta ahora ha huido de las urnas, del Parlamento y de la opinión de la calle». Pedro Leal, diputado de Foro, remarcó que su partido no se dedica «a hacer quinielas». «Estamos centrados en trabajar por Asturias y en resolver problemas serios», como el ERE de Alcoa y las térmicas, dijo.