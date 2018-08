Adrián Barbón: «Si Franco no logró callarnos, tampoco sus herederos» Oviedo. Pasquines colocados en la sede de la FSA de La Ería. / E. C. Las fachadas de varias sedes del PSOE, entre ellas la regional, y de Podemos vuelven a amanecer empapeladas con pasquines fascistas DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Viernes, 3 agosto 2018, 04:25

Una foto de Pedro Sánchez, con un mensaje escrito sobre él: «PSOE, profanador de tumbas». Así eran los pasquines con los que ayer volvieron aparecer las sedes socialistas de varias localidades, entre ellas la regional, así como la de Gijón de Podemos. Se trata de la segunda vez en dos semanas, que los locales de estos dos partidos amanecen empapelados con pasquines contra la decisión del Ejecutivo de Sánchez de trasladar los restos del dictador Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. Como ocurriera el pasado 18 de julio, estos papeles no vienen firmados por ningún colectivo, solo van acompañados de la etiqueta «el Valle no se toca», con el que algunas entidades de ideología de ultraderecha llevan a cabo una campaña por las redes sociales contra la exhumación de los restos del general.

Las fachadas de la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en La Ería, en Oviedo, así como las casas del pueblo de Gijón, Llanera y Siero fueron algunas de las que amanecieron ayer empapeladas con los pasquines. El secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, condenó ayer estos actos. «De nuevo numerosas casas del pueblo de toda Asturias han amanecido llenas de pasquines amenazantes. Nos amenazan por decidir sacar al dictador Franco de un espacio público. Para que quede claro: si él no consiguió callarnos, tampoco lo van a conseguir sus herederos», dijo el líder del PSOE asturiano.

La sede de Podemos en Gijón también amaneció empapelada con los mismos pasquines que las socialistas. El secretario general de la formación morada en esta cuidad, Mario Suárez, hizo ayer un llamamiento público «para poner todos los medios que logren evitar, de una vez por todas, las agresiones fascistas».

«Como ya dijimos hace quince días, esta situación no puede volver a repetirse», señaló del Fueyo, quien añadió que «la ley debe aplicarse, debe identificarse a las personas responsables y estas personas han de asumir las consecuencias de unos hechos que no son de recibo en una democracia. No nos van a amilanar y nos tendrán enfrente», añadió.

«Es absolutamente inaudito que en pleno año 2018 todavía existan personas de esta calaña que no respetan la democracia ni la convivencia», recalcó el líder de Podemos en Gijón, a la vez que lanzó una advertencia: «Estos fascistas no tienen cabida en nuestra democracia, por lo que no nos amilanaremos y denunciaremos todas sus acciones, ya sea en el terreno político, en el deportivo o en el de la convivencia», ha asegurado.