Adrián Barbón: «Cada día sin Gobierno es un drama para Asturias» Adrián Barbón. / Arnaldo García El presidente autonómico recalca que la falta de Ejecutivo central impide que el Principado reciba los ingresos que debería, lo que «genera tensiones de tesorería y seguramente genere tensiones de liquidaciones de déficit preocupantes» EFE Sábado, 24 agosto 2019, 14:41

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que cada día más que pasa sin que haya un Gobierno estable en el país «es un drama para Asturias« porque se retrasan las inversiones, pero también los ingresos previstos, lo que genera tensiones de tesorería. El jefe del ejecutivo autonómico ha hecho estas declaraciones en la majada de Espineres (Piloña), donde hoy se celebra la 39 edición de la Fiesta del Asturcón, que ha sido recientemente declarada de interés turístico nacional.

Barbón ha incidido en que el hecho de se mantenga un gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez impide que Asturias reciba los ingresos que debería, lo que «genera tensiones de tesorería y seguramente genere tensiones de liquidaciones de déficit preocupantes». «Eso es consecuencia de que el dinero que se había presupuestado no acaba de llegar», ha subrayado Barbón antes de volver a pedir a Ciudadanos y a Podemos que desbloqueen la situación «porque cada día que pasa sin un gobierno se perjudican los intereses de Asturias»

En su opinión, no hay justificación posible para que no haya un gobierno liderado por Pedro sánchez, porque no hay números para una alternativa, «salvo que Podemos quiera ahora pactar con Ciudadanos y el PP». «Como no hay números alternativos, es absurdo este bloqueo«, ha añadido el presidente, que no descarta que como consecuencia de esta situación haya que hacer ajustes en los presupuestos regionales del próximo año.

Barbón ha defendido también la política fiscal que se lleva a cabo en Asturias porque, en su opinión, es la que se corresponde con «unos servicios públicos de primera calidad», no como en Madrid.

El presidente asturiano, que se ha mostrado partidario de que el esfuerzo fiscal se tenga en cuenta a la hora de definir el nuevo modelo de financiación autonómica, se posicionaba así ante el anuncio hecho por el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, de que va a aplicar la mayor bajada de impuestos en la historia de la comunidad madrileña. «Con menos recursos y siendo una comunidad más humilde, Asturias tiene unos servicios públicos de calidad que ya quisiera para sí la Comunidad de madrid», ha añadido Barbón, que ha asegurado que así lo reconocen muchos vecinos de esa región que han hecho uso de la sanidad o educación del Principado.

Para el presidente asturiano, cuesta entender este planteamiento desde la óptica de la derecha madrileña o de su consejero de Hacienda porque sólo se basan en «hacer números y en que los ricos paguen menos impuestos, cuesta entenderlo».