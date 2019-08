Adrián Barbón: «Podemos y Ciudadanos son los responsables del bloqueo del Gobierno de España»

«Podemos y Ciudadanos son los responsables del bloqueo del Gobierno de España». Así de contundente se mostró el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, durante la fiesta de La Camperona celebrada esta mañana en San Martín del Rey Aurelio. Barbón pidió responsabilidad a ambos partidos para poner fin a la situación de bloqueo y que su partido pueda formar gobierno.

Su mensaje fue claro. Ciudadanos se ha escorado a la derecha y compite ahora por ese espacio, «traicionando» sus raíces de centro, lo que le ha llevado, en palabras del secretario general de la FSA, a competir con PP y Vox por ver «quién es más de derechas». La crítica también llegó a Podemos, a quien acusa de no haber «aprendido nada» durante los últimos años, «Están perdiendo apoyo electoral a chorros. Pisaron moqueta y perdieron el contacto con la realidad. Bloquear la formación es traicionar a la calle, que les pide un Gobierno progresista». Barbón deja fuera de la ecuación al PP porque «quieren elecciones, ven posibilidades de absorber parte de los votos de Ciudadanos y la extrema derecha».

Adrián Barbón pidió a los responsables de ambos partidos en Asturias que «presionen» en Madrid para conseguir cambiar una situación que es «una mala noticia para Asturias. Perdemos dinero a chorros, se ralentizan las inversiones, no se puede aprobar el estatuto de las industrias electrointensivas. Necesitamos que el Gobierno de España esté plenamente operativo».

El secretario general de la FSA apeló de nuevo al discurso de la «autoestima» para resolver los problemas que afronta Asturias reclamando acabar con la visión inmovilista de la decadencia de Asturias «como si se tratara de una maldición bíblica».

No fue el único peso pesado del partido que participó esta mañana en la fiesta de La Camperona. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, se sumó a este acto e insistió en la necesidad de desbloquear la formación de Gobierno. «España necesita un Gobierno y no hay otra alternativa que el PSOE», afirmó. Carcedo apeló a los grandes desafíos a los que se enfrenta el país y señaló que solo con un ejecutivo socialista se podrán afrontar. «Ha cambiado la forma de convivir. Debemos pensar en los nuevos tiempos, debemos ser una sociedad capaz de asumir los retos del cambio climático, que la robotización y la digitalización no se haga a costa de más pobreza y precariedad en el empleo», afirmó.