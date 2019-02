Adrián Barbón «convencido» de que Sánchez ganará las elecciones el 28 de abril Adrián Barbón, candidato del PSOE a la presidencia del Principado. / EFE El candidato a la presidencia del Principado confía en la «alta» participación en los comicios «tras lo aprendido en Andalucía» SANDRA S. FERRERÍA Viernes, 15 febrero 2019, 14:28

«¿Merece la pena que el futuro de España quede controlado por la extrema derecha?». Esa es la pregunta que el secretario general de la FSA y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, lanzó esta mañana a los españoles, tras la convocatoria anunciada por Pedro Sánchez esta mañana para los comicios generales el 28 de abril. Además Barbón afirmó estar «convencido» de que Pedro Sánchez ganará.

Que los españoles conozcan la forma de gobernar de Pedro Sánchez y la amenaza de que el futuro de España quede en manos de la extrema derecha, son los principales elementos por los que el candidato de la FSA al Principado confía en el triunfo del socialista.

Animado «porque hemos visto con hechos y no con palabras» las políticas de Sánchez, Barbón hizo un llamamiento no solo a los asturianos progresistas, sino a los más moderados «y que están horrorizados» a que voten al PSOE. «Es la única elección que tienen para poner freno a la extrema derecha», aseguró. «Si nosotros no vamos, ellos vuelven», advirtió.

Además insistió en que los socialistas «salimos a ganar y a gobernar». Así, Barbón señaló que mientras «otros piensan en pactos, como Casado», el PSOE aspira a ganar. «Si fuera Casado estaría nervioso, lleva pocos meses y no deja de perder votos hacia la extrema derecha», explicó .

Respecto a la participación en ambos comicios, Barbón asegura que será «alta». «Creo que aprendimos la lección de Andalucía, y no podemos pasar por el mismo error», advirtió.

