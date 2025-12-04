Adriana Lastra pide al PSOE que eleve a la Fiscalía el presunto acoso sexual de Francisco Salazar

Las denuncias antónimas contra el exdirigente socialista Francisco Salazar ha desatado una crisis por la gestión posterior del partido, que tardó cuatro meses en ... contestar a las mujeres que dieron el paso de contar su caso a través del canal interno. Fuentes socialistas consultadas por Euroa Press admiten que fue una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, toda vez que las denuncias se presentaron el pasado mes de julio y consideran que deben solucionarlo cuanto antes. Este mismo jueves la ex número dos del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido elevar «de manera inmediata» a la Fiscalía los presuntos casos de acoso sexual, una postura que en este momento no comparte la dirección socialista.

La delegada del Gobierno en Asturias sostiene que su partido construyñi «toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles»

En unas declaraciones a los medios con motivo de la inauguración de las nuevas dependencias de la Policía Local de Oviedo, Lastra ha explicado que esta ha sido la postura que ha trasladado la secretaria de igualdad de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Natalia González, en la reunión que mantuvieron el miércoles las responsables de este área en las distintas federaciones socialistas, encuentro presidido por la secretaria de igualdad del PSOE, Pilar Bernabé.

La FSA, ha dicho Lastra, ha sido muy «clara y contundente desde el primer momento» en que salieron a la luz los testimonios de mujeres a cargo de Salazar que denunciaron situaciones de acoso. «Mi partido es un partido que siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres», ha remarcado, subrayando que fue el PSOE la formación que construyó «toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles» como la que «se está conociendo».

A las mujeres que han denunciado, a las cuales Lastra afirma no conocer, les ha dicho que cuentan con todo su apoyo. «Las vamos a arropar y las vamos a defender», ha agregado.

Sobre las reacciones del PP a este caso, Lastra ha aconsejado a sus representantes que «se tapen un poquito» cuando hablan del PSOE, y ha asegurado que su partido «lo que no va a hacer es despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros, como hizo el señor Feijóo y todo el Partido Popular, con un consejero de la Xunta de Galicia que está investigado e inmerso en un juicio por una agresión sexual».