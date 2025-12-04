El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adriana Lastra, este jueves en Oviedo. Mario Rojas

Adriana Lastra pide al PSOE que eleve a la Fiscalía el presunto acoso sexual de Francisco Salazar

La delegada del Gobierno en Asturias califica de «terrible» el caso del exdirigente socialista y sostiene que el PSOE «siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres»

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:28

Las denuncias antónimas contra el exdirigente socialista Francisco Salazar ha desatado una crisis por la gestión posterior del partido, que tardó cuatro meses en ... contestar a las mujeres que dieron el paso de contar su caso a través del canal interno. Fuentes socialistas consultadas por Euroa Press admiten que fue una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, toda vez que las denuncias se presentaron el pasado mes de julio y consideran que deben solucionarlo cuanto antes. Este mismo jueves la ex número dos del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido elevar «de manera inmediata» a la Fiscalía los presuntos casos de acoso sexual, una postura que en este momento no comparte la dirección socialista.

