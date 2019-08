Adriana Lastra: «Hay urgencias sociales que no pueden esperar por este bloqueo» Adriana Lastra, flanqueada por Pedro López Ferrer, Ana González, Francisco Blanco y Gimena Llamedo, a su entrada a la Feria de Muestras de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA La socialista lamenta que los 200 millones pendientes para la región no lleguen por culpa de «apetencias partidistas de ciertos líderes políticos» Ó. PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 15 agosto 2019, 03:00

La vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, se pronunció ayer durante su visita a la Feria de Muestras sobre el bloqueo de 7.000 millones de euros en ingresos a las comunidades autónomas causado por la falta de un Gobierno estable que ejecute estos pagos. La socialista, en este sentido, puso el foco sobre los partidos de la oposición, causantes a su juicio de que Pedro Sánchez no sea presidente y que, por tanto, este dinero no haya llegado a las comunidades.

«Hay urgencias sociales que no pueden esperar. Los ingresos a las comunidades autónomas no están llegando por este bloqueo institucional. En el caso de Asturias estamos hablando de 200 millones de euros», afirmó la portavoz socialista en el Congreso antes de iniciar su visita a la Feria. Ahondando más en la problemática regional, Lastra indicó que este bloqueo también afecta de manera determinante a Asturias en otros asuntos como, por ejemplo, el de la puesta en marcha del estatuto de las empresas electrointensivas. «Estas medidas necesitan un Gobierno a pleno rendimiento. Hablamos de urgencias sociales, políticas y empresariales que no pueden esperar a las apetencias partidistas de ciertos líderes políticos», añadió.

El retraso en el pago de los ingresos a cuenta y de la liquidación del IVA, por tanto, tendrán que esperar a la llegada de un Gobierno estable, paso necesario también para elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, rechazó la posibilidad de acudir a unas nuevas elecciones ya que en los últimos cuatro comicios celebrados en España -generales, europeas, autonómicas y municipales- el triunfo del PSOE fue «contundente» y sigue siendo «la única opción posible» para formar Gobierno.