ERC advierte al PSOE: «Sin mesa de negociación entre gobiernos no hay investidura» Los republicanos admiten el intercambio de documentos con los socialistas pero avisan de que están lejos del acuerdo y no aceptarán chantajes

cristian reino Barcelona2 Lunes, 16 de diciembre 2019, 13:58 | Actualizado 17:16h.

Esquerra Republicana ha replicado esta mañana con contundencia al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ayer avisó en Barcelona en el congreso del PSC de que sin la investidura de Pedro Sánchez no habrá diálogo con las instituciones catalanas. «Las presiones, las amenazas y los chantajes no funcionan para hacernos replantear nuestra posición», le ha respondido la portavoz de ERC, Marta Vilalta. «Sin mesa de negociación, no hay investidura», le ha respondido. «Si es imposible conseguir esa mesa, con ERC que no cuenten», ha insistido.

PSOE y ERC no tienen ninguna reunión prevista para los próximos días, a pesar de que los socialistas insisten en que quieren cerrar la investidura ante de final de año. Vilalta ha apuntado que aunque no hay ningún encuentro programado, sí que continúan los contactos y el intercambio de documentos. «Estamos lejos» de un acuerdo, ha apuntado. Los republicanos reconocen a los socialistas que se hayan movido hacia el reconocimiento de que en Cataluña hay un conflicto político que se debe canalizar por una vía política. Falta, ha dicho una de las representantes de ERC en la mesa de negociación con los socialistas, que se concrete cómo sería la futura negociación entre gobiernos y que se active. «En la concreción estamos», según Vilalta, que ha recordado a los socialistas que Esquerra no está para investir a Pedro Sánchez, sino para buscar una salida a la cuestión catalana. «El diálogo y la negociación se hacen por convicción», no como moneda de cambio para la investidura, les ha reprochado.

Esquerra afronta la semana con cautela, pues está a la espera de la resolución del jueves del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Son optimistas de cara al fallo judicial y creen que puede afectar a las negociaciones con los socialistas. Están a la espera también de la celebración, el sábado, del Congreso nacional del partido. No se espera que haya una posición firme sobre la investidura española, pero sí marcará la estrategia de la formación para los próximos años, en la que tendrá que tomar una decisión sobre la gobernabilidad española.

La estrategia de futuro, según ERC, pasa por el diálogo y la negociación con el Estado para llegar a hacer posible la celebración de un referéndum. Si la negociación no fuera posible, los republicanos «no aparcarán ninguna vía», incluida la unilateral. «Queremos que el referéndum sea inevitable», ha concluido Vilalta.