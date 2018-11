Afines al 'javierismo' y el ex consejero Cofiño, en el comité electoral de la FSA Llamedo, Barbón y Carcedo, ayer, en la FSA. / PABLO LORENZANA Los socialistas, ya «en modo elecciones», se ven seguros de competir por la victoria y no temen un 'superdomingo' que incluya unas generales A. S. OVIEDO. Domingo, 25 noviembre 2018, 07:34

Los socialistas asturianos ya están «en modo elecciones», como señaló ayer su secretario general y candidato autonómico, Adrián Barbón, y la maquinaria del partido con vistas a esa cita con las urnas de la primavera de 2019 comienza a coger temperatura. La comisión ejecutiva aprobó ayer la composición del comité electoral que preparará los comicios, en la que destaca tanto la presencia del ex consejero y ex diputado Juan Cofiño como la inclusión de personas próximas al presidente del Principado, Javier Fernández, que en los procesos internos vividos por el PSOE en la etapa reciente no se alinearon precisamente con el proyecto que encarnaba Barbón sino con sus rivales.

La composición del comité electoral traslada el mensaje de que, lejos de aplicar el rodillo, hay una apuesta por integrar en el proyecto a personas cuyo perfil se considera válido para la tarea a desarrollar. Con matices en cada uno de los casos, bajo ese prisma puede situarse al portavoz en la Junta General, Marcelino Marcos; a la directora de Participación Ciudadana, Melania Álvarez; o al responsable de Comunicación y Coordinación del Ejecutivo regional, José Manuel Álvarez Piñeiro. Dentro del comité asumirán, respectivamente, labores de campaña autonómica y actos públicos, análisis político y tendencias y comunicación.

La otra gran novedad tiene que ver con la presencia de Juan Cofiño, ex diputado y ex consejero, que se apartó del PSOE desencantado con el devenir de los acontecimientos y que volvió a afiliarse tras el triunfo de Barbón. Llevará la estrategia electoral.

Bajo la batuta de Gimena Llamedo, el resto de miembros son Iván Fernández, Verónica Noval, Nekane Iraizot, Miguel Huerga, Noelia Macías, Iván González, Víctor Caldevilla, José Antonio Garmón y Clara Sierra.

Barbón dijo que el PSOE está «listo para ganar», sin que preocupe la posibilidad de un 'superdomingo' electoral en mayo de 2019 con el añadido de unas generales a las ya previstas autonómicas, europeas y locales.