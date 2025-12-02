Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

Air Europa entra al cara a cara con José Luis Ábalos y Koldo García después de las gruesas acusaciones de ambos en diferentes declaraciones antes ... de entrar en prisión en las que ha llegado a insinuar que Begoña Gómez llegó a cobrar hasta un millón de euros por «gestionar» el rescate del Gobierno a la aerolínea por valor de 475 millones durante la pandemia.

La compañía de Globalia asegura en un comunicado que ni la firma ni ningún miembro de la familia Hidalgo «valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez», desmintiendo así que ni siquiera Javier Hidalgo (entonces CEO de la compañía y con quien la mujer de Sánchez mantenía una relación profesional por el patrocinio de la aerolínea al África Center de Gómez) comentara nada sobre el rescate a la mujer del presidente del Gobierno.

«En ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna», insiste la compañía en esa nota oficial. «Toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo», abunda Air Europa.

El rescate de la compañía de la Familia Hidalgo y las supuestas «gestiones» que para este millonario desembolso habría hecho Begoña Gómez ante su propio marido son uno de los vértices principales de los ataques contra el Gobierno de la campaña que han puesto en marcha Ábalos y Koldo en los últimos días, después de que el juez del Supremo Leopoldo Puente les enviara a prisión el pasado jueves 27 de noviembre.

Este mismo martes, en una entrevista a Ok diario grabada antes de su ingreso en prisión, el exsecretario de Organización del PSOE afirma que «Javier Hidalgo recurrió a quien hizo falta (para conseguir el rescate) y me dijo que Begoña Gómez gestionó la ayuda a Air Europa».

Koldo García, por su parte, ha llegado a insinuar que Gómez incluso cobró por su intervención en el rescate. «Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché«, apuntó el exasesor de Ábalos en una entrevista a ese mismo medio, en la que sostiene que durante la gestión de ese rescate se vio hasta en una veintena de veces con el clan dueño de Air Europa.