'El Albondiguilla' asegura que Rajoy le dijo: 'alcalde, haz caso a Luis Bárcenas' 01:27 El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, este miércoles a la salida de la Audiencia Nacional. / EFE / ATLAS González Panero asegura en la Audiencia Nacional que el expresidente del PP le pidió en 2004 que obedeciera al extesorero cuando denunció presiones internas MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:32

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, prometió contar toda la verdad en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel' y la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas' o la 'caja B' del PP. Pese a que la Fiscalía Anticorrupción le pide 40 años de prisión en una de las piezas de la macrocausa, el exdirigente popular, conocido como 'el Albondiguilla' por los cabecillas de 'Gürtel', testificó este miércoles de forma voluntaria ante el juez instructor José de la Mata.

Tras su comparecencia, González Panero relató un encuentro que tuvo con el expresidente del PP Mariano Rajoy en julio de 2004, durante el aniversario del Sport Center Manolo Santana de Boadilla, cuando iban paseando «hacia la carpa donde se hacía la cena».

«Recuerdo que Rajoy me dijo: 'Haz caso a Luis. Alcalde, haz caso a Luis'», dijo este miércoles González Panero. «Yo no sabía a quién se estaba refiriendo y le dije: '¿A qué Luis?'. Me dijo: 'Luis Bárcenas'», aseguró.

De acuerdo con su versión, su respuesta a Rajoy fue que haría caso a Bárcenas «cuando se pueda hacerle caso», a lo que el expresidente, «muy sarcásticamente», le respondió: «Efectivamente, cuando se pueda hacerle caso», tras lo que «nunca más» le volvió a hablar de nada del extesorero o de las supuestas presiones de éste para que contratara con una u otra empresa donante del partido.

Moreno Bonilla

'El Albondiguilla' relató otro episodio en noviembre de 2005, cuando le contó a Juanma Moreno Bonilla, entonces secretario de política municipal y actual candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, sus problemas con un concejal que le había «impuesto» Bárcenas o las llamadas que había recibido del extesorero. La primera fue en diciembre de 2004 o enero de 2005 para que le diera la citada adjudicación a Constructora Hispánica, tras lo que recibió otra llamada de Correa ofreciéndole dinero.

Otra llamada se produjo en septiembre 2005 para que adjudicara al Grupo Begar «el concurso de pequeñas y medianas empresas», y fue entonces cuando acudió a ver a Moreno Bonilla, quien le dijo: «Gracias, lo tendremos en cuenta, y adiós muy buenas».

Un año después de este encuentro tuvo una reunión con Bárcenas y con el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta para «dos peticiones, en concreto para el parque de deporte y la salud y para el pabellón de deportes, uno a favor de Bruesa y otro a favor de Teconsa».