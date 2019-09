Los alcaldes rurales demandan medidas que fomenten el empleo Los concejos menos poblados inciden en mantener los servicios públicos y mejorar las telecomunicaciones J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Martes, 3 septiembre 2019, 01:15

La despoblación de la zona rural asturiana tiene nombre y apellidos. Los alcaldes de los concejos con menos habitantes de Asturias saben bien lo que es ver a familias irse a zonas urbanas por diferentes razones. La sangría demográfica hace mella en su padrón y esperan medidas que ayuden a combatirla. La fiscalidad diferenciada, sostienen, puede ser una de ellas, pero reclaman que no se olvide la creación de empleo, la mejora de las telecomunicaciones y el mantenimiento de los servicios públicos.

José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta, señala que la fiscalidad de la zona rural debería ser «más competitiva», aunque orienta su discurso al ámbito empresarial. «Estamos alejados de los servicios, y si hay la misma fiscalidad aquí que en Oviedo, ¿cómo vamos a competir?», plantea. Facilitar la creación de empresas, tanto desde el punto de vista burocrático como desde el fiscal, sería, en su opinión, una buena forma de revitalizar el medio rural. «Hay que dar facilidades para montar empresas. Tenemos impedimentos por la lejanía de los servicios, pero lo que pierdo por un lado, lo gano por el otro». El alcalde de Peñamellera Alta sostiene además que la cobertura de internet «es bastante mejorable. Hay pueblos que ni siquiera tienen».

El empleo es la mayor preocupación del alcalde de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, quien ve cómo los jóvenes que acaban sus estudios tienen que marcharse por la falta de oportunidades. «Dar facilidades fiscales a quien quiera venir me parece bien. Pero lo más necesario son los puestos de trabajo», sostiene. Lastra reclama apoyar la ganadería, la agricultura y el turismo, «echar una mano a la gente que quiere tomar el relevo». No se olvida el alcalde de Villanueva de Oscos de los servicios públicos, por los que hay que luchar «día a día» para que no desaparezcan. Además, «hay que mejorar internet, el que tenemos no es como el de la ciudad».

José Manuel Fernández Tamargo, alcalde de Yernes y Tameza al que todos conocen como Manolo, pone el foco en la creación de empleo, un objetivo que podría alcanzarse con la construcción de la residencia de ancianos que demandan en este concejo. «Haría que las familias no se fueran y llegarían otras nuevas con la creación de puestos de trabajo». Señala Fernández Tamargo además que el concejo pierde a la población anciana por la falta de este recurso. «Cuando empiezan a ser dependientes, se van».

En Santo Adriano, si tienen una reclamación que hacer, es el empleo. Con la ganadería yendo «a menos» y el único polo laboral de la fábrica de armas de Trubia, su alcaldesa, Elvira Menéndez Fernández, pide «bajar los impuestos a las empresas que se asienten en la zona, sería ideal». El arreglo de las carreteras y la mejora de la red de internet, que ya se está acometiendo, pueden ser medidas que contribuyan, en su opinión, a hacer el concejo más atractivo.