Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de haber pagado con dinero negro 20.000 euros de un garaje

El conseguidor Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para pagar ... un garaje el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia, supuestamente procedente de las comisiones que el exministro ya habría cobrado de los contratos de las mascarillas con la compañía propiedad del propio De Aldama.

El empresario ha aportado este lunes al juez del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, un documento, presuntamente confeccionado por su secretaria, en el que se varió el precio de compraventa de ese local en la capital del Turia, después de que –siempre según la versión De Aldama- el entonces secretario de Organización del PSOE abonara al vendedor parte del dinero de la transacción en B.

Según explica en su escrito el letrado del empresario, José Antonio Choclán, la presunta añagaza que llevó a cabo el entonces titular de Transportes para blanquear el dinero de las mordidas fue fijar un precio oficial de 90.000 euros por ese local que era propiedad de Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo, aunque en realidad el precio convenido fue 110.000 euros. El documento aportado por De Aldama, fechado el 4 de abril de 2020, con posterioridad a la venta real, es el que habría fijado el precio ficticio en 90.000. Choclán detalla que fue una empleada de De Aldama quien en esa fecha «redacta esta nueva versión del contrato, introduciendo cambios que, como indica, tiene pendiente comentar con él».