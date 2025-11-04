El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Paco Salazar, exmiembro de la Ejecutivo del PSOE R.C

Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso

La ministra cenó con el excargo de Moncloa forzado a dimitir en julio, tras ser señalado por dos mujeres por su conducta cuando era su jefe

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

El fantasma de Francisco Salazar, el exresponsable de la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de ... la ejecutiva del PSOE, vuelve a aflorar cuatro meses después de que fuera apartado abruptamente de sus responsabilidades tras las acusaciones de una trabajadora de Moncloa y otra del partido de conductas indebidas -acoso- cuando era jefe de ambas. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal, la ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha visto obligada a responder sobre la cena que mantuvo en un restaurante madrileño este lunes. Alegría lo ha justificado como un «encuentro en el ámbito personal» con «una persona» a quien conoce «desde hace muchos años y a la que no veía hace medio». «Sin más», ha tratado de zanjar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  5. 5 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  6. 6 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  7. 7 Rescatan a un conductor se cayó por un terraplén en Gijón
  8. 8

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción
  9. 9 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
  10. 10 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso

Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso