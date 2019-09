Uno a uno: los altos cargos de un Gobierno con un 70% de renovación

Primero fue el seno del partido, luego el grupo parlamentario y ahora el Gobierno. El Ejecutivo de Adrián Barbón aprobó ayer los nombramientos de 36 de las 44 direcciones generales con las que contará en un proceso marcado por el cambio. Unidos a los nombres de las tres viceconsejeras y otros altos cargos, la renovación en el Gobierno regional alcanza el 76% con respecto a la anterior legislatura. «Hace casi una década que no se renovaba. Con esta estructura hemos querido dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Es un Gobierno que combina experiencia con renovación y juventud», afirmó la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez.

De los 44 nombramientos que ya se conocen, 23 tienen nombre de mujer, a lo que se suma un Consejo de Gobierno paritario. La decisión no es casual y responde a la «apuesta» de este Ejecutivo por la igualdad.

Los grandes retos que el Ejecutivo de Barbón se ha marcado para los próximos años pasan por la lucha contra la despoblación, la transición energética, la industria, la igualdad, la cultura y el turismo, y la ciencia y la innovación. Para dar respuesta a todos estos desafíos el Gobierno regional ha ampliado la estructura del Ejecutivo con dos nuevas consejerías (Cultura ocupa su propio espacio tras desgajarse de Educación y nace la de Ciencia, Innovación y Universidad) y ha creado varios estamentos. Los cambios incluyen tres direcciones generales más en una apuesta global que tendrá un coste anual que supera en algo más de un millón de euros a la anterior y que el Ejecutivo define como una «inversión», nunca un coste.

Entre los nombramientos anunciados ayer, la propia portavoz del Ejecutivo destacó algunos nombres. Luisa Fernanda Caldevilla, «un referente en gestión», será la titular de la Dirección General de la Vicepresidencia, un órgano por el que pasarán buena parte de las decisiones que adopte el Principado. De «referentes» calificó también a Nieves Roqueñí y Paz Orviz, las dos mujeres que, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General Calidad Ambiental se encargarán de dirigir un área clave.

Estos son los nuevos nombramientos por parte del Gobierno regional:

Consejería de Presidencia:

Comisionado para el Reto Demográfico: Jaime Izquierdo.

Infiesto, 1958. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo en 1981, se incorporó al cuerpo de funcionarios del Principado de Asturias en 1989. Desde 1983 trabaja como empleado público en las áreas de medio ambiente, desarrollo rural, ecología aplicada y desarrollo territorial. En 1983 promovió la creación del Servicio Municipal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Langreo, que dirigió hasta 1989. En el Ayuntamiento de Llanes dirigió el Módulo de Promoción y Desarrollo Rural en la comarca oriental de 1990 a 1992, desde donde se constituyó el primer Grupo de Desarrollo Rural Leader de Asturias. Ejerció como asesor de la Presidencia entre 1993 y 1995; como jefe de servicio de desarrollo rural en el Gobierno del Principado de 1999 a 2004 y como jefe del Departamento Tecnológico del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario Serida de 2005 a 2007. Coordinó la elaboración de la propuesta de estrategia española para zonas de montaña y ejerció como asesor en los gabinetes de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, además de corredactor del proyecto de Ley 42/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Es articulista en varios medios de comunicación, conferenciante habitual y autor de varios libros, en su mayoría ensayos sobre temáticas rurales y de desarrollo territorial. Actualmente es coordinador de asuntos ambientales en la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Asturias y del Consejo Asesor de la Asociación Española de Municipios de Montaña.

Vicepresidencia y Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático:

Viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático: Nieves Roqueñí.

Cantabria, 1964. Doctora ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y profesora titular del área de Proyectos de Ingeniería. Entre 2007 y 2011, fue directora de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación del Gobierno regional, ejerciendo la representación del Principado en el Consejo Nacional del Clima. En el ámbito académico, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad como directora del área de Gestión de I+D+i, en el Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional; directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, y subdirectora del Departamento de Explotación y Prospección de Minas, entre otros. También ha formado parte del grupo de Investigación del Subsuelo y Medio Ambiente. Dentro de su bagaje profesional, destaca la participación en numerosos proyectos europeos en materia de medio ambiente, cambio climático, empleo verde, y sobre los impactos de las actividades minero-industriales en el agua, suelo y subsuelo. Asimismo, es coautora de diversas publicaciones sobre los efectos del cambio climático en Asturias.

Directora General de la Vicepresidencia del Gobierno: Luisa Fernanda del Valle.

Gijón, 1958. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, es funcionaria de carrera y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores del Principado desde 1984. Ha desempeñado, entre otros, los puestos de secretaria técnica y secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda y Economía y de Hacienda, Economía y Planificación; jefa de la Inspección General de Servicios; secretaria general técnica de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, y secretaria general técnica de la Consejería de la Presidencia. También fue vocal del Consejo Consultivo del Principado de Asturias entre 2005 y 2012. Actualmente, es asesora jurídica, adscrita al Servicio de Sanidad y Producción Animal de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.

Directora General de Infraestructuras: María Esther Díaz.

Oviedo, 1973. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, especializada en Hidráulica, Oceonografía y Medio Ambiente. Funcionaria de carrera, es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales. Ha desarrollado su vida laboral ligada a las infraestructuras asturianas, primero en la empresa privada, como jefa de departamento de proyectos y, posteriormente, en la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias como responsable del área de Ingeniería. Desde 2007 presta servicio en la Dirección General de Infraestructuras, primero en el ámbito de transporte y actualmente como jefa de la sección de Proyectos y Obras Portuarias en el Servicio de Puertos.

Director General de Movilidad y Conectividad: Jorge García.

Urbiés, 1985. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado estudios en Máster de Arquitectura en el Illinois Institute of Technology de Chicago. Entre 2013 y 2016 trabajó como arquitecto director de proyectos en la Agence Search (actualmente Dubuisson Architecture) en Francia y realizó proyectos de restauración y rehabilitación del patrimonio. En esta empresa participó también en la remodelación del Museo de Louvre y en planes de integración del ferrocarril y transformación urbana, como la operación Arcuelil-Cachan, dentro del programa metropolitano Grand París. En la U.T.E. Agence Search y Snøhetta Oslo fue arquitecto director de proyectos en el programa internacional para la rehabilitación, restauración y ampliación del Grand Palais des Champs Élysées. También trabajó en el estudio de arquitectura OYO, de Gante (Bélgica). Desde 2015 ostenta el cargo de presidente de AéroAsturias, asociación para el fomento y la difusión de las conexiones aéreas. Actualmente colabora con el arquitecto Jovino Martínez Sierra.

Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo: Alfonso Toribio Gutiérrez.

Panes, 1948. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha sido decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y consejero de Cultura del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España durante 2010-2016. Entre sus trabajos profesionales figura el Plan Especial del Casco Histórico de Llanes (1987), junto a Francisco Pol. En 2000 ganó el concurso para realizar el proyecto de Desarrollo Social del Centro Histórico de Quito, consistente en la rehabilitación y adaptación de edificios y enclaves para colectivos en precario. Actualmente trabaja en su propio estudio de arquitectura. Presidente de la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana desde 1999, durante su extensa trayectoria profesional ha pronunciado numerosas conferencias y publicado en revistas especializadas, así como en la obra Historia general de la arquitectura en Asturias. También ha sido seleccionado para participar en varias exposiciones, como 50 años de arquitectura asturiana.

Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático: Paz Orviz Ibáñez.

Gijón, 1969. Ingeniera Superior Industrial por la Universidad de Oviedo. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Administración del Principado de Asturias donde pertenece, desde 1998, al cuerpo de Técnicos Superiores. Su perfil profesional está vinculado al medio ambiente industrial, en las áreas de la contaminación atmosférica, la calidad de las aguas, los residuos y el cambio climático. En estas materias ha participado en la elaboración de legislación, de planes estratégicos, otorgamiento de autorizaciones ambientales, inspecciones, tramitación de subvenciones y gestión económica, así como en diversos proyectos financiados con fondos europeos. En 2018 fue nombrada directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Entre las responsabilidades que ha ostentado también figuran las de jefa del Servicio de Control Ambiental, directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático, jefa del Servicio de Gestión Ambiental, y asesora técnica de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.

Director de la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad: José Manuel Caldevilla Suárez.

Morcín, 1957. Ingresó en 1977 por concurso oposición en la ya desaparecida Segunda Jefatura Regional de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, como personal laboral indefinido. Desde entonces, ha desarrollado una dilatada labor en la administración pública, siempre vinculado al sector de transportes, donde ocupó el cargo de coordinador de Gestión de Autorizaciones, dependiente de la Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres. Fue director general de Transportes y Movilidad desde junio de 2012 hasta agosto de 2015. En septiembre de 2015 fue nombrado director de la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad, cargo que desempeña en la actualidad. Asimismo, ha participado en numerosas ponencias, cursos y seminarios relacionados con el transporte y la movilidad.

Consejería de Presidencia

Viceconsejera de Justicia: Encarnación Vicente Suárez.

Avilés, 1969. Graduada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Oviedo y funcionaria de la Administración General del Estado desde 1989, año en el que ingresó al Cuerpo General Auxiliar. Ha trabajado durante más de 20 años en la Administración de Justicia, siete de ellos (2008-2015), en calidad de adjunta a la gerencia territorial de Asturias del Ministerio de Justicia. En 2016 se incorporó al cargo de jefa de servicio de Relaciones con la Administración de Justicia de la Dirección General de Justicia e Interior y en enero de 2017 paso al frente de la Dirección General de Justicia, puesto que ocupa hasta la actualidad.

Directora General de Función Pública: Margarita Vega González.

Nava, 1960. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Economía General, por la Universidad de Oviedo. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como empleada pública, aunque en sus inicios ejerció la actividad privada como consultora fiscal. Desde 1989 ha ocupado diferentes cargos en la Secretaría de Fomento de la Investigación de Presidencia del Principado y en el gabinete técnico de la Consejería de Medio Rural y Pesca. También desempeñó tareas como técnica en la Consejería de Hacienda, la Agencia Regional de Formación, la Dirección General de Formación y el Servicio Público de Empleo (Sepepa), en las que gestionó fondos de la Unión Europea y subvenciones públicas, entre otras. Durante los mandatos 2007-2011 y 2011-2015 compatibilizó su trabajo en el Sepepa con el cargo de concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, como portavoz de Economía y Hacienda, y como portavoz adjunta. En la X Legislatura (2015-2019) fue diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado, donde ejerció como portavoz de la Comisión de Hacienda y Sector Público y como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario.

Director General de Administración Local: Manuel Calvo Temprano.

Madrid 1964. Ingeniero Técnico Forestal, especialista en Gestión Ambiental, experto en Gestión, Aprovechamientos y Repoblación Forestal, especialista técnico en Control de Plagas y Enfermedades Agrarias y especialista en Defensa contra Incendios. En la anterior legislatura ocupó los cargos de director general de Biodiversidad en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; y de Recursos Naturales en la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Desde 1991, en que se incorpora a la Administración del Principado, ha desarrollado diferentes responsabilidades vinculadas fundamentalmente con el sector forestal como las de director-conservador del Parque Natural y Reserva de la Bopsfera Las Ubiñas-La Mesa, o jefe de la Sección de Vigilancia de Recursos Naturales.

Directora General de Emigración y Memoria Democrática: Begoña Serrano Ortega.

Gijón, 1957. Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo. Tiene una trayectoria de trabajo vinculada a la emigración, la cooperación internacional y el apoyo a las comunidades asturianas residentes en el extranjero que se remonta hasta el año 2004. Hasta la fecha de su nombramiento ocupaba el cargo de Directora General de Emigración y Cooperación al Desarrollo. Anteriormente fur directora de Emigración y directora de la Agencia Asturiana de Emigración. Entre los años 1990 y 2004 combinó su trabajo como archivera de la Fundación José Barreiro con diversas investigaciones sobre movimiento obrero, represión y exilio. Es coautora de Clandestinidad, represión y lucha política: El movimiento obrero en Gijón bajo el franquismo (1937-1962) (coautora) y autora de La represión en Asturias a través de las fuentes orales.

Director general de Gobernanza Pública, Transparecencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030: José Antonio Garmón Fidalgo.

Vizcaya, 1976. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED). Abogado en ejercicio desde 2006, ha sido becario FICYT en la Universidad de Oviedo y ha trabajado como asesor legal y formador en la Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Gijón, así como en la empresa privada. Colaborador habitual en la prensa escrita regional, actualmente es miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) donde ocupa el cargo de Secretario de Acción Electoral, Estudios y Programas.

Consejería de Hacienda

Directora General de Finanzas y Economía: Mar García Salgado

Barcelona, 1974. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo, en cuyo departamento de Economía colaboró estudiando asuntos relacionados con el federalismo fiscal. Inició su carrera profesional en entidades bancarias y desde 2000 a 2010 trabajó en la Sociedad Regional de Recaudación, donde, entre otras tareas, se dedicó al análisis y la estimación de ingresos tributarios. Fue jefa de la zona del Caudal del Ente Público de Servicios Tributarios desde 2010 a 2012, año en el que asumió la dirección del Ente de Servicios Tributarios, responsabilidad que ejerció hasta septiembre del año 2015 cuando fue nombrada Directora General de Finanzas y Economía.

Directora General de Presupuestos: Eva Díaz Álvarez

Gijón, 1981. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, en donde también obtuvo el título de Experto en Auditoría de Cuentas (2008-2009) y el Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable (2014-2015). En la actualidad es Doctoranda en el Programa de Economía y Empresa. Inició su carrera profesional desarrollando prácticas en los años 2003-2004 en HC Energía y en Bankinter. Desde el 2004 al 2007 fue auditora en KPMG España en los sectores de energía, industria y servicios. En 2007 ingresó como funcionaria interina en el Cuerpo de Auditores de las Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y desde entonces hasta 2012 desempeñó funciones de técnico de auditoría. En 2011 ingresó como funcionaria de carrera en el Cuerpo de Auditores de las Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y desde 2012 funciones de auditora.

Director General de Asuntos Europeos: Javier Vila Ferrero

Oviedo, 1976. Arquitecto Superior, especialidad en Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Valladolid. Inició su andadura profesional en el año 2003 abriendo su propio estudio de arquitectura, el cual lleva dirigiendo más de quince años. También ha desarrollado su labor en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (2004-2007) y ha sido director de la Oficina Técnica y Área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castrillón (2007-2011). Además ha estado en misión humanitaria en Ucrania, trabajando como delegado internacional de alojamientos para Cruz Roja (2014-2015). En 2015 se incorpora como asistente parlamentario acreditado en el Parlamento Europeo, teniendo durante estos últimos cuatro años una especial dedicación a la Comisión de Desarrollo Regional. Ha desarrollado además varias patentes y proyectos de innovación relacionadas con la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la fabricación de vivienda sostenible y asequible. Ha completado su experiencia laboral al servicio de la sociedad con una vasta experiencia de voluntariado, (principalmente dedicada a la atención de refugiados y migrantes así como a proyectos de infancia vinculados a grupos sociales desfavorecidos.)

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Directora general de Industria: Rosana Prada Otero.

Mieres (1975). Ingeniera Superior de Minas (2000), Máster en Prevención de Riesgos Laborales (2002) y EMBA (Executive Master Business of Administration, 2007). Cuenta con una experiencia de más de dieciséis años principalmente en los sectores de energía y construcción, y en el área de la consultoría y la estrategia empresarial. Ha sido Proyect Manager en las empresas Gamesa y Aprenor, secretaria general técnica de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) y consultora técnica sénior en P&L Global y Business Development Manager en el Consorcio EGS. Desde enero de 2019 era la responsable de desarrollo de negocio del sector eólico y de la solar zona norte de España de la empresa Capital Energy.

Director general de Empleo y Formación: Pedro Fernández-Raigoso Castaño

San Martín del Rey Aurelio, 1969. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad de Oviedo (1992). Desde octubre de 2003 desempeña responsabilidades como técnico del Servicio de Empleo Público del Principado de Asturias (Sepepa) en las áreas de intermediación laboral, orientación profesional y evaluación de calidad de las entidades colaboradoras en orientación profesional (OPEA). Ha colaborado en el desarrollo e implantación de protocolos de atención a las personas desde el área de demandas y participado en diversos grupos de trabajo. Actualmente era concejal del Ayuntamiento de Sobrescobio con competencias delegadas en Hacienda, Personal, Empleo, Ganadería y Medioambiente, responsabilidad que también ocupó en la pasada legislatura.

Director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social: Julio Manuel González Zapico.

Ciaño, 1958. Profesor de Educación General Básica (1981) y Grado en Educación Primaria por la Universidad de Oviedo (2011). Desde 2012 ha ocupado la Dirección General de Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. Entre los años 2003 y 2011 fue director general de Comercio, Autónomos y Economía Social y anteriormente desempeñó la presidencia de la Comisión Tripartita de la Formación Profesional Asturiana. También ha sido responsable de formación y de las áreas económica y de recursos humanos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Asturias.

Directora general de Energía, Minería y Reactivación: María Belarmina Díaz Aguado.

Astorga (León, 1968). Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo, especialidad Energía y Combustibles. Doctor Ingeniero de Minas por la misma institución académica con la tesis Análisis, Control y Evaluación de Riesgo de Fenómenos Gaseodinámicos en Minas de Carbón, centrada en los pozos San Nicolás y Montsacro de Hunosa. Es máster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Desde junio del año 2017 ha ocupado la Dirección General de Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias, lo que le ha llevado a ser presidenta del Fundoma (Fundación Docente de Mineros Asturianos) y de la Comisión Regional de Seguridad Minera, y miembro del patronato de Fundación Asturiana de la Energía (Faen) y de la Fundación Barredo. Anteriormente, desde 2008 a 2017 había sido profesora titular en el Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la Universidad de Oviedo, impartiendo distintas asignaturas de grado y master de laboreo, obras subterráneas y restauración minera. Ha dirigido o participado en más de 75 proyectos de investigación con financiación pública y privada en explotaciones mineras subterráneas y a cielo abierto, en eficiencia energética, en geotermia, túneles y obra civil desarrollados en diferentes comunidades autónomas.

Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IPRAL): Miryam Hernández Fernández

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, posee el título de Experto Sociolaboral por la Universidad de Educación a Distancia (UNED). Es máster técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. También es auditora de sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales y auditora interna OSHAS 18001. Desde mayo de 2012 ha ocupado la dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IPRAL) y anteriormente trabajó en el sector privado en el ámbito de la prevención y la seguridad e higiene. Ha sido reconocida con diferentes galardones, entre los que figura la Medalla de Oro de la SESST (2019); la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial (2018); premio individual Sociedad España de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018); Médaille de Civisme et Dévouement con Palme Or (2017); Premio Clodoaldo Jiménez Izquierdo (2017); Medalla de Oro 2017 por la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo; Premio SCMST 4ª edición de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo; Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo (2015), y Premio Nacional de Prevención Prever (2011).

Consejería de Educación

Director general de Personal Docente: Miguel Ángel Barón Gorreto

Huesca, 1963. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Ejerció como profesor de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Matemáticas desde el año 1988 hasta 2000 y como jefe de estudios del Instituto de Educación Secundaria David Vázquez Martínez de 1996 a 1999. Desde 2000 es inspector de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y desde 2015 desempeña el cargo de coordinador de planificación, análisis de recursos y gestión de centros del Servicio de Inspección Educativa.

Directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas: Ana Isabel López Isla

El Franco, 1961. Maestra y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Exdirectora del Colegio Público El Cotayo de Carbayín Alto (Siero). Inspectora de Educación, desde noviembre de 2017 desempeñó el cargo de inspectora jefa adjunta. Ha impartido cursos de formación del profesorado y equipos directivos relacionados con el uso y manejo de Sauce para centros públicos y concertados, además de diversas ponencias sobre la integración de las competencias básicas en el currículo de Primaria. Tras su incorporación al Servicio de Inspección Educativa, ha representado a dicho servicio en ponencias relacionadas con la actualización de las competencias directivas y con el acompañamiento a los centros educativos en el desarrollo del Contrato-Programa.

Consejería de Salud

Director General de Salud Pública: Rafael Cofiño Fernández

Gijón, 1969. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con 19 años de experiencia en Salud Pública. Desde 2007 es el jefe del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas de la Dirección General de Salud Pública, donde comenzó a trabajar en 2000 como coordinador del programa de prevención y atención a las personas afectadas por el VIH-Sida. Entre 2002 y 2006 fue jefe de sección de Programas de Prevención de dicha dirección general. Ejerció de médico en Proyecto Hombre entre 1998 y 2000 y en el centro de salud de La Felguera entre 2006 y 2007. Profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde 2013 y miembro del comité académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca desde el 2015. Participa en la formación en salud comunitaria e investigación cualitativa de residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria. Desde 2016 edita el Blog Salud Comunitaria, uno de los blogs de referencia de salud pública en la revista Gaceta Sanitaria.

Directora General de Política y Planificación Sanitarias: Lidia Clara Rodríguez García

Corvera de Asturias, 1960. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Es Máster en Alta Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Diploma en Estudios Avanzados del Departamento de Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomas de Especialización de la Escuela Nacional de Sanidad en Salud Pública y Género, en Derecho Sanitario y Bioética. Desde mayo de 2013 es la directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria III (Avilés) del Sespa. Con anterioridad fue la responsable de centros de Salud del Noroeste de la Comunidad de Madrid, subdirectora médica de Atención Primaria en el área sanitaria XI del Servicio Madrileño de Salud y coordinadora de los centros de Salud de Los Rosales y El Espinillo, ambos en el distrito de Villaverde (Madrid).

Directora General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento: Elena Llorente Fernández

Logroño, 1977. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca, especialista en Bioquímica Clínica, diplomada en Evaluación Económica de Coste/Efectividad de Pruebas Diagnósticas, Máster en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud por la Universidad de Murcia, Máster en Manufacturing of Advanced Therapy Medical Products, Specialization as Quality Control Manager por la Universidad de Granada y Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por el Instituto de Salud Carlos III. Desde 2017 trabaja en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Anteriormente fue subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria III del Sespa. Desde 2011 a 2012 fue la responsable de la Subdirección Médica en el Hospital San Agustín de Avilés. Inició su carrera profesional en el HUCA y posteriormente ejerció en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

Director General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria: Sergio Valles García

Oviedo, 1977. Diplomado en Enfermería por la Universidad de Oviedo. Experto Universitario en Urgencias y Emergencia. Es miembro de la Comisión Consultora de Investén-ISCIII. Desde 2013 hasta la actualidad ha sido el director de Gestión de Cuidados y Enfermería del área sanitaria VIII, periodo en que el Hospital Valle del Nalón obtuvo la reacreditación de la Joint Comission Internacional en los años 2014 y 2018. Además ha liderado el primer proyecto «Centro Comprometido con la Excelencia en los Cuidados» del Principado de Asturias. Desde 2011 fue supervisor de área funcional de Atención Especializada en el área sanitaria VIII, y hasta entonces desde 2009 fue supervisor de turno de Enfermería en el Hospital Valle del Nalón.

Directora gerente del Servicio de Salud del Principado: María Concepción Saavedra Rielo

Lugo, 1967. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con experiencia en urgencia hospitalaria. Desde 2015 es la directora general de Planificación Sanitaria de la Consejería de Sanidad. Hasta su nombramiento ocupaba la Dirección de Atención Sanitaria y Salud Pública Área Sanitaria VIII (Nalón). De 2009 a 2012 desempeñó el cargo de jefa de Servicio de Urgencias del Hospital Valle del Nalón. En el área sanitaria VIII fue presidenta del Comité de Ética Sanitaria y a su vez vocal de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias.

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Directora General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social: Jimena Pascual Fernández

Oviedo, 1977. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Comienza su carrera laboral como técnico cooperante y coordinadora de proyectos para la paz en Istok (Kosovo) con el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR), entre los años 2003 y 2004. Seguidamente y hasta 2007, asume el puesto de técnico senior de cooperación y asistente de gestión para la ONG Psicólogos sin Fronteras, trabajo que compagina con la coordinación de la Enciclopedia del Prerrománico Asturiano en la Fundación Santa María la Real. De 2007 a 2016 es la responsable senior de proyectos en la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación), donde en el 2016 pasa a ser responsable de unidad, tecnologías de bienestar y envejecimiento activo, trabajo que viene desarrollando hasta la actualidad. Ha sido profesora de la asignatura Envejecimiento Activo y Saludable, que imparte la Universidad de Oviedo dentro del Programa Universitario para Mayores (Pumuo) y ponente en números simposios sobre tecnología de la información, salud y bienestar social. Además ha complementado su formación universitaria con cursos de intervención psicológica en emergencias y desastres, evaluación y seguimiento en proyectos de desarrollo y cooperación internacional, experto en gestión de ONGs y diseño de proyectos y asistencia en gestión de negocios.

Directora General de Gestión de Derechos Sociales: Paula María Álvarez Herrera

Oviedo, 1979. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y funcionaria de carrera perteneciente al cuerpo superior de administradores del Principado de Asturias desde 2004. Su primera experiencia laboral fue como jefa de la sección de subvenciones en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. De ahí, pasa a asumir la jefatura del servicio de estructuras pesqueras, en la consejería de Medio Rural y Pesca, hasta 2009, fecha en la que pasa a ocupar la jefatura del servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados hasta 2011. Seguidamente fue jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, tras de lo cual asume la Dirección General de Atención a la Dependencia, puesto en el que se mantiene hasta agosto de 2015, cuando pasa a ser directora general de Prestaciones y Recursos, donde se mantiene hasta la actualidad. Fue colaboradora de formación en el programa Experto Universitario en Políticas, Investigación e Intervención en Exclusión Social, promovido por la Universidad de Oviedo y en el Master Universitario en Protección Jurídica de las Personas y Los Grupos Vulnerables, de la Universidad de Oviedo, y ponente en diversos cursos relacionadas con la Administración Pública en el Instituto Asturiano Adolfo Posada.

Director General de Vivienda: Fermín Bravo Lastra

Gijón, 1971. Titulado como Técnico en Salud Ambiental, su primera experiencia laboral fue en el Ayuntamiento de Gijón en el área de Medio Ambiente. Posteriormente estuvo en la empresa privada de la distribución y realizó labores como comercial y adjunto de dirección. A los 29 años fue nombrado director de una ONG gijonesa para después, desde el año 2002, ser el director en Asturias de una fundación de carácter nacional hasta octubre de 2004. En mayo 2005 crea, con otras dos socias, un despacho profesional de asesoramiento inmobiliario del que se desvinculó en octubre de 2006 al ser nombrado director de la Fundación San Martín-Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés, puesto que ocupó hasta agosto de 2015, cuando asume el cargo de director general de Vivienda del Principado de Asturias hasta la actualidad. Fue miembro del Consejo de Bienestar Social del Principado de Asturias desde 2002 a 2004, de la ejecutiva de la Federación Española de Empresas de Inserción desde 2001 a 2004 y de la comisión constitutiva de la Red Asturiana de Lucha Contra la Pobreza en 2004, entre otros cargos.

Director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias: Carlos Manuel Becedóniz Vázquez

Santander, 1955. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. Empleado como educador de la Administración del Principado de Asturias desde 1984. Comienza su carrera profesional en el centro de reforma de menores de Sograndio, en Oviedo, en el área de menores. En 1993 asume la jefatura del área del menor, puesto en el que se mantiene durante dos años. En 1995 y hasta 2000 ejerce apoyo técnico a la dirección del Servicio de Infancia, Familia y Adolescencia y al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia en las áreas de planificación, programación, formación y elaboración de informes. Desde 2006 es coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. Además, como docente fue coordinador de formación en materia de infancia del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y profesor de la Universidad de Oviedo de los másteres de intervención e investigación socioeducativa, y protección jurídica de las personas y grupos vulnerables. También ha participado en numerosas ponencias y simposios sobre los derechos del niño y ha publicado guías de actuación especializadas en maltrato infantil, para la actuación en centros educativos de Asturias, así como manuales de intervención ante situaciones de desprotección infantil.

Gerente de Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA): Ana María Suárez Guerra

Oviedo, 1970. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Oviedo, Máster en Telemedicina y en Dirección y Administración de Empresas, diplomada de especialización en alta dirección y administración de servicios y unidades de enfermería por la Escuela Nacional de Sanidad. Comenzó su actividad profesional como enfermera con actividad asistencial en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Seguidamente pasa a asumir el cargo de supervisora de Unidad de Hospitalización: Servicios de Cardiología, Nefrología y Endocrinología, en este mismo centro. De 2012 a la actualidad trabaja como directora de gestión de cuidados y enfermería del área sanitaria lll, periodo en el que ha participado en diversos programas como el protocolo de formación para cuidadores informales en el cuidado del paciente dependiente en la misma área, el plan de mejora en la atención a pacientes Institucionalizados, el programa de implantación de buenas prácticas en cuidados en centros comprometidos con la excelencia en cuidados en el Área Sanitaria lll (Avilés) el plan de salud para Asturias: poblaciones sanas, personas sanas, el procedimiento para la detección y derivación de personas hospitalizadas en posible situación de riesgo social durante el ingreso hospitalario, la confección de la guía de actuación en el ámbito sanitario en el protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas mayores, entre otros.

Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Director General de Ganadería: Saturnino Rodríguez Galán

Trasmonte, 1972. Es ganadero y técnico superior en mecánica general. Comenzó la actividad ganadera en 1987, en la explotación familiar, y es titular de una explotación propia en Parres desde 1992. Es vicepresidente de ASEAMO desde 2010 y fue concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Parres desde 1999 a 2007 y vocal de la ejecutiva de UCA (Unión de Campesinos Asturianos) desde 2004 a 2018.

Directora General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias: Begoña López Fernández

Cangas del Narcea, 1971. Técnica en creación y gestión de empresas y técnica en turismo. Ha sido gerente de la empresa cárnica Sociedad Cooperativa Santulaya y comercial de empresa de distribución agroalimentaria. Forma parte de la ejecutiva de la Asociación de Mujeres Campesinas del Principado de Asturias.

Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes: Fernando Prendes Fernández-Heres

Alvaré-Mazaneda, Gozón, 1974. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y realizó el Curso Superior de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Cámara de Comercio de Oviedo. En el ámbito jurídico, trabajó para la Fundación de derechos civiles (2000/2003) como abogado de la Oficina de Vivienda del Instituto de la Juventud del Principado de Asturias, y ejerce la abogacía desde el 2003. Fue letrado municipal del Ayuntamiento de Corvera y responsable de Servicios Jurídicos de UGT en Avilés. Ha compatibilizado la trayectoria jurídica con la gestión y titularidad de una ganadería familiar Casa Sarafo-Alvaré.

Director general de Medio Natural: David Villar García

Salas, 1977. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, Máster en Evaluación y Gestión Ambiental y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ha desarrollado su trayectoria en distintos ámbitos: en el sector minero como geólogo en Rio Narcea Gold Mines (2000-2001); en el sector agronómico y forestal como técnico de proyectos en Idersa (2001-2005); en la gestión ambiental y planificación estratégica como responsable de proyectos en el Grupo Tragsa (2005-2017); y en la actualidad, y desde 2017, en el sector de la innovación social y la transferencia tecnológica en la Fundación CTIC, como Líder de Especialización en Territorios Inteligentes.

Director general de Pesca Marítima: Francisco José González Rodríguez

Luanco, 1966. Capitán de Pesca por la Escuela Marítimo-Pesquera de Pasajes (Guipúzcoa). Comenzó su actividad profesional en pesqueros de litoral (1985-1986) y como 2º y 1º oficial de puente en buques factoría (1987-1992). En 1992 inició la actividad docente en la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Gijón, hasta 2010, compaginándolo con la inspección de buques en la empresa Atlántic Survey (2000-2008). Desde 2010 es funcionario del cuerpo de profesores técnicos de FP, como profesor de tecnología pesquera del CIFP del Mar de Gijón. Desde 2018 es Director General de Pesca Marítima del Gobierno del Principado de Asturias.

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

Viceconsejera de Turismo: Graciela Blanco Rodríguez

Barredos, 1974. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y consultora certificada en SAP. Su trayectoria profesional comenzó en la empresa privada como consultora y coordinadora en diferentes empresas y entidades bancarias. Entre 2010 y 2012, ejerció como técnica de Iniciativas de Recursos Externos del Ayuntamiento de Langreo, para pasar a dirigir la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional al Desarrollo hasta 2014. Ese año fue nombrada consejera de Bienestar Social y Vivienda. Durante la pasada legislatura, ha estado al frente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA).

Director General de Cultura y Patrimonio: Martín López Vega

Po de Llanes, 1975. Licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo y doctorado en Literatura Española por la Universidad de Iowa (EEUU), es escritor y traductor. Reconocido por su obra poética, su extensa bibliografía abarca desde la narrativa y el ensayo a numerosas colaboraciones en antologías y ediciones literarias especializadas, además de artículos en publicaciones y en suplementos culturales periodísticos de relevancia contrastada. También es considerada su brillante labor como traductor de una importante nómina de obras. López Vega suma a su trayectoria creativa una intensa vinculación con el mundo editorial, en el que ha desarrollado labores de dirección y gestión. En el terreno de la docencia, ejerció como profesor asistente de español y portugués en la Universidad de Iowa, antes de incorporarse en 2017 al Instituto Cervantes, donde ha sido director cultural hasta su llegada a la dirección general de Cultura y Patrimonio del Gobierno del Principado de Asturias.

Director General de Política Llingüística: Antón García Fernández

Oviedo, 1960. Licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo, es profesor asociado de Literatura Asturiana y de Literatura Española en la misma. Empresario cultural desde 1992, ha sido gerente de distintas empresas dedicadas al sector del libro y a la producción audiovisual. Vinculado desde muy joven al movimiento de recuperación de la lengua asturiana, tiene editados cinco libros de poesía, tres novelas, un libro de cuentos y un libro infantil en esta lengua. También es traductor y crítico literario, además de un reconocido historiador de la literatura asturiana, tema sobre el que tiene publicados distintos estudios y ensayos. Es miembro del grupo de investigación Seminariu de Filoloxía Asturiana de la Universidad de Oviedo. Dirige la revista asturiana de cultura Campo de los Patos. Entre 1988 y 1991 coordinó la Política Lingüística del Gobierno del Principado de Asturias. Fue miembro del Consejo Social de la Universidad de Oviedo de 1997 a 1999 y vocal de la Comisión Económica de dicho Consejo.

Directora General de Deporte: Beatriz Álvarez Mesa

Oviedo, 1982. Diplomada en Educación Física por la Universidad de Oviedo, está considerada una referencia en el deporte asturiano, tanto por su carrera como futbolista y, posteriormente, preparadora como por haber creado, impulsado y coordinado la primera escuela de fútbol femenino de Asturias. Vinculada desde los 12 años al club Oviedo Moderno CF, se hizo cargo de su presidencia y de su gestión integral en 2009. Desde entonces, ha sido miembro de los órganos más relevantes del fútbol femenino regional y nacional, desde los que ha desarrollado una importante labor en la defensa de la igualdad en el deporte y en la promoción de la presencia de la mujer en los órganos de dirección de los clubes y de estamentos ejecutivos de las federaciones y las instituciones deportivas. Álvarez Mesa es reconocida, además de por su experiencia en la gestión deportiva, por su labor en la defensa y la potenciación del deporte base.

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad

Directora General de Universidad: Cristina González Morán

Pola de Siero, 1977. Profesora titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Computadores y Sistemas y doctora por la Universidad de Oviedo, donde desarrolla su carrera académica e investigadora desde 2005. Forma parte del grupo de investigación LEMUR, acreditado desde su fundación en 2013, y es co-coordinadora del Máster Electrical Energy Conversion and Power Systems. Ha participado en 21 proyectos de investigación y en 41 contratos con empresas. Es coautora de 27 artículos incluidos en el Journal Citation Report y es Senior Member del IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) desde 2015.

Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital: Iván Aitor Lucas del Amo

Oviedo, 1979. Máster en Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información por la FENA Bussines School y experto en innovación y empresa. En 2004 inicia su actividad empresarial como Fundador y CEO de Global Consulting, consultoría y formación en el ámbito de las nuevas tecnologías y la innovación empresarial. Ha realizado distintos proyectos vinculados a las tecnologías de la información para el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) (2014-2019), y programas en República Dominicana, Chile y México. Posee, además, experiencia docente acreditada en materia de nuevas tecnologías, innovación y consolidación empresarial, Big Data y en seguridad informática.