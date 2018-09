«¡Nosotros no tenemos miedo!» Numerosos vecinos de Riosa acudieron a la concentración convocada para respaldar a los políticos amenazadas. / FOTOS: JESÚS MANUEL PARDO Los vecinos de Riosa reclaman justicia para la alcaldesa y el edil amenazados P. LAMADRID RIOSA. Martes, 25 septiembre 2018, 04:11

«¡Yo no tengo miedo!». Con estas palabras, José Manuel González rompió el silencio que se formó ayer durante la concentración ante el Ayuntamiento de Riosa en repulsa de las amenazas y ataques sufridos por la alcaldesa, Ana Díaz, y el concejal de Ganadería y Medio Ambiente, José Manuel Pello. A este allerano, aunque vecino de Oviedo, se unieron muchas voces más hasta que el grito fue unánime. En Riosa y en el seno de la coalición no hay miedo, pero se reclama justicia. «Como militante de IU me siento tremendamente afectado e indignado por estos eventos que están pasando», indicó. González lamentó que después de cuarenta años de dictadura, sigue existiendo inquietud. «Ahora que pensábamos que ya había democracia en este país hay gente que cree que no, que mandan ellos. Sobre todo en los pueblos», añadió. Pero rechazó volver a sentir miedo. «¿Por qué vamos a tenerlo? Era lo que faltaba. Como dice la alcaldesa, los que quitan y ponen alcaldes somos los vecinos y estas barbaridades desvirtúan toda la democracia», sentenció.

«Es lamentable que se lleven a nivel personal los problemas políticos. Esto nunca pasó», criticó Rosi Fernández, residente en el concejo. Aseguró que no tenía miedo, pero sí respeto. «Además, lo siento mucho por la alcaldesa porque es una grandísima persona; soy su vecina y me emociono. No hay derecho», dijo antes de interrumpir su relato al borde de las lágrimas. Óscar Alonso, también vecino de Riosa, utilizó el mismo adjetivo calificativo para definir la situación: lamentable. «No tiene explicación ni lógica alguna. Jamás se vivió una cosa igual en el concejo. Aquí somos familia más que otra cosa», señaló, aunque reconoció que la crispación que apuntan los grupos municipales «también se percibe fuera del Ayuntamiento, trasciende mas allá de la político».

Superar la situación

Por su parte, Leonor Pérez expuso que estos actos violentos son reprochables, independientemente de la ideología que profesen. «Creo que la gente está acumulando mucho odio y no es nada bueno», subrayó. Esta integrante de la Asociación de Vecinos de Riosa acudió, en compañía de otras compañeras del colectivo, a la concentración convocada delante del Ayuntamiento para apoyar a la alcaldesa. «Venimos a apoyarla. La animamos a que siga para adelante y que no tenga miedo», declaró. Aunque la situación es muy grave, «hay que superarla.

Anita Díaz, que también forma parte del colectivo vecinal, también mostró su empatía hacia la regidora y Pello. «Al que le toca claro que siente miedo y todo el mundo porque esto no es normal». Tanto el concejal de IU como la alcaldesa recibieron numerosos abrazos y palabras de cariño de sus vecinos y compañeros del mismo y otros signos políticos. No tienen miedo.