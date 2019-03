Vallina insta a Argüelles a que decida si respeta el 'no' de las bases a la alianza con Podemos María José Miranda, Ovidio Zapico, Ángela Vallina, Maximino García, sentados. De pie, Luis Álvarez, Elsa Valle, Marta Pulgar, Teresa Álvarez y Alberto Tirador, en la sede de IU. / A. PIÑA El coordinador regional de IU concurrirá en la sexta posición de la candidatura autonómica, formada por los nombres más votados P. LAMADRID OVIEDO. Martes, 12 marzo 2019, 03:16

Ángela Vallina, candidata ya oficial a la Presidencia del Principado por IU tras escrutar ayer el voto por correo, deja la delicada decisión de concurrir o no con Podemos a las elecciones generales en manos del coordinador regional, Ramón Argüelles. Todas las federaciones de IU votaron a favor de la alianza con la formación morada -con un 61,5%-, excepto la de Asturias, que se reafirmó, con un 65% de las papeletas, en el rechazo ya expresado en las urnas el año pasado. La dirección asturiana «tendrá que decidir si va a respetar a la militancia, que dijo 'no', o si no lo va a hacer», señaló Vallina, que ayer volvió a manifestarse contraria a los pactos electorales por la pérdida de votos que supuso para IU en los últimos comicios.

Vallina consolidó su victoria en las primarias de IU con 606 votos, frente a los 483 que obtuvo Argüelles y los 152 de la concejala avilesina Carmen Conde. En total, emitieron sus votos 1.241 militantes de un censo de 2.000, lo que supone una participación del 62%. La lista que concurre a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo quedó configurada con los diputados autonómicos Ovidio Zapico y María José Miranda en los puestos siguientes a Vallina. El alcalde de Morcín, Maximino García, y la secretaria de Política Institucional de IU Asturias, Elsa Valle, ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Con la aplicación del sistema cremallera, Argüelles se sitúa en el sexto lugar -la coalición tiene ahora cinco parlamentarios en la Junta General-, aunque recibió más votos que Valle.

El método elegido para confeccionar la candidatura al Principado es el de listas cerradas, pero no bloqueadas. Es decir, que un militante podía elegir el orden de los nombres dentro de la misma candidatura y los más votados entre las listas de Vallina, Argüelles y Conde pasaron a engrosar aquella con la que IU concurre a los comicios. Pese a la derrota de Argüelles en las primarias, Vallina, recalcó que ahora no está sobre la mesa el cambio en la dirección de IU Asturias. Maximino García se sumó a este mensaje: «A día de hoy tenemos un coordinador de Asturias, que es Ramón Argüelles», al tiempo que rechazó que fueran a pedir «la cabeza de nadie». Sobre la confluencia con Podemos, el alcalde de Morcín rechazó que la candidatura ganadora quiera «dar un golpe de Estado», ya que, además, su prioridad es la cita electoral de mayo.

De cara a las generales y en caso de que haya confluencia con Podemos, el secretario de Acción Política de IU de Asturias, Juan Ponte, se impuso, con casi el 60% de los votos, a Ana Solís para formar parte de la lista de Unidas Podemos al Congreso por Asturias, en representación de IU.