El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Luis Ábalos en el Congreso Europa Press

Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas

La Fiscalía le acusa por los cuatro delitos que proponía el instructor del Supremo: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

La Fiscalía Anticorrupción va hacer público en breve el escrito en el que reclama para José Luis Ábalos una condena cercana a los 20 años ... de cárcel por la primera de las piezas del llamado 'caso Koldo'. Se trata de los presuntos «premios económicos» obtenidos por el exministro para que Transportes, a través de su asesor Koldo García, adjudicaran la compra de mascarillas en plena pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que también recibió contratos de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  9. 9 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  10. 10 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas

Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas