Aragonès choca con Torra: aplazar la mesa de diálogo sería una «irresponsabilidad» El vicepresidente avisa a Sánchez que no tendrá a ERC al lado sino de frente

Cristian Reino Barcelona Sábado, 6 de junio 2020, 12:42 | Actualizado 13:18h.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido esta mañana regresar ya a la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, a pesar de que existan unos ciertos «recelos» entre ambas partes, que para el presidente de la Generalitat son suficientes para mantener las conversaciones sobre la cuestión catalana en el congelador, tras quedar paralizadas por la crisis del coronavirus. «Por supuesto que habrá mesa, no regalaremos el diálogo a nadie, sería una irresponsabilidad», ha afirmado Aragonès en el consejo nacional de ERC. Sus palabras iban dirigidas de forma indirecta a Quim Torra, que ayer enfrió las expectativas de los independentistas y aseguró que en estos momentos la mesa no puede reunirse porque no se dan las condiciones necesarias de confianza entre las dos partes. ERC mostró su malestar y esta mañana Aragonés ha replicado al presidente de la Generalitat.

También ha lanzado un aviso a Pedro Sánchez, al que los republicanos han apoyado esta semana con la abstención en la votación de la última prórroga del estado de alarma. «Sánchez no nos tendrá al lado, nos tendrá de cara», ha advertido. «De cara para hablar de las necesidades de hoy, para negociar y reivindicar los derechos de la ciudadanía, para afrontar el diálogo y la negociación, para defender el derecho a la independencia» y la amnistía de los presos, ha afirmado.

Casi no hay día en que los dos socios en el Govern, JxCat y ERC, no tengan un choque dialéctico. Primero por las elecciones catalanas. Las piden los republicanos pero Quim Torra se niega a adelantar los comicios. El último encontronazo, tras el agrio cara a cara que mantuvieron Gabriel Rufián y Laura Borràs el miércoles en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, es a cuenta de la mesa de diálogo sobre Cataluña, que esta semana Pedro Sánchez y Gabriel Rufián se han conjurado para que se vuelva a reunir, tras el parón por el coronavirus, en julio.

Torra apuntó ayer que no está muy por la labor de que las conversaciones se retomen de forma inmediata. Ya ocurrió algo parecido cuando el PSOE y ERC pactaron la constitución de la mesa a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura de Sánchez. Torra y JxCat se desmarcaron en un primer momento y luego acabaron liderando las reuniones. No sin antes exigir un relator, como han vuelto a hacer en esta ocasión. Joan Tardà (ERC) afirmó días atrás que el presidente de la Generalitat tiene como misión desgastar a los republicanos y que por esa razón no adelanta los comicios. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha vuelto a cerrar la puerta al adelanto electoral y en El Punt-Avui ha apuntado que en caso de que Torra fuera inhabilitado por el Supremo, existe la posibilidad de investir a otro candidato. «Con o sin elecciones, en JxCat hay mucha gente con capacidad y liderazgo para encabezar la presidencia del país», ha asegurado.